4200點大關也被突破……“人工智能死黨”推動的韓國綜合股指

韓國綜合股價指數（KOSPI）突破4000點後，僅5個交易日就再次突破4200點。據分析，這是因爲英偉達首席執行官黃仁勳和韓國企業之間的“人工智能死黨”同盟，導致人們對韓國人工智能生態界的期待增大。KOSPI指數3日比前一個交易日暴漲2.78%，以4221.87收盤。自10月27日收盤價超過4000點後，僅5個交易日就超過4200點。外國人淨買入8000億韓元左右，個人和機構同時買入，帶動了股市上漲。亞太經濟合作組織（APEC）峯會期間，備受期待的人工智能相關企業主導了股市。三星電子股價上漲3.35%，成爲“11萬電子”，SK海力士股價上漲近11%，遠遠超過“60萬力士”，市價總額突破450萬億韓元。此前，以晶片爲準，每月訂購90萬張規模DRAM的開放人工智能首席執行官薩姆·奧爾特曼提高了半導體股價，接着藉助英偉達同盟，人工智能的薰風不僅擴散到了半導體，還擴散到了電力、軟件領域。由於對數據中心設備投資的期待，HD現代電子（9.08%）等電力儀器企業和LS（4.07%）等電纜企業的股價也呈現出強勢。此外，計劃從英偉達獲得最尖端人工智能半導體布萊克韋爾的現代汽車集團軟件子公司現代Autoever在“炸雞啤酒會晤”後暴漲了近四成。洪錫鎬記者 will@donga.com