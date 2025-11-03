“韓國若想獲諾貝爾獎須先允許失敗”

“在壹千個想法中，哪怕只有壹個有趣，也是幸福的。”上月30日，在首爾冠嶽區首爾大學會見的諾貝爾物理學獎評選委員、瑞典查爾默斯理工大學教授埃娃•奧爾森引用阿爾弗雷德•諾貝爾的名言如此表示。她強調：“年輕研究者的挑戰精神與包容失敗的社會氛圍，以及支撐這些的研究環境至關重要。”包括今年在內，近期諾貝爾獎發布中日本接連湧現科學領域獲獎者，但韓國仍無部門獲獎者。這正是當天奧爾森教授與首爾大學研究副總長金柱漢以“培養下壹代諾貝爾獎級研究者的韓國科學課題”爲主題進行對話的原因。作爲納米生物物理學領域世界級權威學者，她同時也是顯微鏡分析研究的權威人士。奧爾森教授首先強調，必須建立保障自主性與允許失敗的研究文化。她反诘：“（研究者）要實現重大飛躍就需要勇氣與實驗精神，若在三年期課題中每次都必須産出成果，誰會願意承擔風險？”韓國研究經費制度大多以2-3年周期進行成果評估。金柱漢副總長也指出：“現行研究評價體系沈迷于論文與專利數量等量化成果”，並表明“應像美國麻省理工學院（MIT）那樣，確保年輕研究者能潛心投入長期課題的研究環境”。奧爾森教授還表示，新發現離不開活躍的國際交流網絡。她闡釋：“對其他研究者的研究與思想保持開放心態，是獲得新靈感的契機”，並強調“在國際學術會議獲得討論機會時，新發現往往就此萌芽”。針對韓國在半導體、人工智能（AI）等應用科學領域表現突出而物理、化學等純科學較弱的評價，她指出：“基礎科學與應用科學並非對立關系，而是相互作用的兩個維度”，並斷言“偶然性發現源于有充分准備的基礎研究”。金副總長強調：“韓國年輕科學家雖已開展世界水平研究，但缺乏代際傳承的學術傳統”，並闡明“諾貝爾獎並非壹代人的成果，而是積累性文化的結晶”。崔孝貞記者、蘇雪姬記者 hyoehyoe22@donga.com、facthee@donga.com