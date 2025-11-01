李在明：“國際秩序劇變，合作與聯合是答案”……習近平：“讓我們簽署亞太自貿協定吧！”

李在明總統31日在亞太經合組織（APEC）峯會的開幕詞中表示：“我們都站在國際秩序劇變的重大轉折點上。只有合作和聯合纔是引領我們走向更好未來的確切答案。”在美國與中國戰略競爭導致貿易保護主義擴散的情況下，李在明強調了通過經濟合作實現共同繁榮。亞太經合組合峯會將於1日閉幕。李在明當天上午在慶北慶州和白會議中心主持有21個成員（經濟體）的領導人或代表等出席的亞太經合組織峯會首次會議，並表示：“在齊心協力實現共同繁榮的終極目標面前，我們可以一起努力。”李在明表示，亞太經合組織成立後，成員的國內生產總值增至5倍，貿易量增至10倍，“我們越是連爲一體，越是相互開放，成員們就越能朝着繁榮之路邁出一步”。李在明當天下午在與亞太經合組織工商諮詢理事會舉行的業務午餐會上強調：“引領合作和聯合、開啓繁榮時代，大韓民國的方向是明確的。”中國國家主席習近平在當天的峯會上針對美國的貿易保護主義強調多邊主義，並提議設立“亞太自由貿易區”。習近平表示，要共同維護多邊貿易體制，持續推進貿易和投資自由化，維護供應鏈穩定性。相反，代替美國總統特朗普出席的美國財政部長貝森特表示：“特朗普總統明確表示，經濟安保是國家安保。只有供應網強、市場效率高、競爭公平，所有經濟才能受益。”慶州=尹多彬記者 empty@donga.com