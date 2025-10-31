特朗普批準韓國建造核潛艇

美國總統唐納德•特朗普30日表示，批準韓國建造核動力潛艇。這是在前壹天韓國總統李在明在韓美首腦會談中請求美國為韓國提供核潛艇燃料供應後僅壹天，特朗普便正式表明支持韓國獲取核潛艇。美國為加強牽制中國，積極贊成韓國引進核潛艇，韓國成為世界第七個核潛艇擁有國的可能性隨之增大。特朗普總統30日在社交平臺Truth Social上發文說：“韓美軍事同盟比以往任何時候都更加強大。”他稱：“基於此，我批準韓國建造核動力潛艇，以替代其擁有的老式且機動性較差的柴油潛艇。”分析認為，由於韓國要獲取核潛艇需修訂原子能協定並獲得美國的技術支援和燃料供應等，特朗普使用了“批準”這壹表述。特朗普總統還表示：“韓國將在優秀的美國菲利造船廠建造核動力潛艇”，“美國造船業即將迎來大規模復蘇（Big Comeback）。”美聯社報道稱：“核動力潛艇技術是美軍擁有的最敏感且受到嚴密保護的技術，美國壹直將其作為絕密。”報道指出：“即使在與親密盟友英國和澳大利亞達成的核動力潛艇協議中，也未包含美國直接技術轉讓的內容。”李在明總統30日也在臉書上表示：“特朗普總統強烈支持大韓民國建造核動力潛艇的計劃，”並稱“今後通過增強自主國防力量，能夠將同盟關系更加互惠地發展下去”。中國對韓美核潛艇合作的可能性表示反對。中國外交部表示：“中國正密切關註相關情況，”並稱“中國希望韓美雙方忠實履行核不擴散義務，為促進地區和平與穩定做出貢獻”。尹相虎=軍事專門記者、安圭英記者 ysh1005@donga.com、kyu0@donga.com