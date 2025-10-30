“為制作贈特朗普金冠每日工作10小時……致力還原天馬冢金冠神韻”

“迄今制作的‘天馬冢金冠’已逾百頂，但為國家元首制作金冠尚屬首次。”29日在慶尚北道慶州市國立慶州博物館舉行韓美首腦會談的韓國總統李在明，向美國總統唐納德•特朗普贈送了“新羅天馬冢金冠”模型。制作該金冠的金屬文化遺產復制專家金鎮培先生（63歲）29日接受東亞日報電話采訪時表示：“與兒子（金俊淵）每天從清晨開始工作10小時，不曾停歇。”據金鎮培介紹，外交部委托制作金冠復制品是在本月10日。此時距離韓美首腦會談僅剩不足20天。他回憶道：“突然接到電話，要求‘盡快制作贈予特朗普總統的新羅金冠復制品’。”受委托制作的金冠是在現存六頂新羅金冠中公認規模最宏大、造型最精美的天馬冢金冠（國寶）。據推測為新羅第22代君主智證王曾佩戴的王冠。這是壹頂高32.5厘米，頭帶周長63厘米的大型冠冕。金鎮培將鍍金銅板切割制成頭帶與“出”字形裝飾。還親手制作了380余枚流光溢彩的圓形垂飾與58枚青碧曲玉。“把銅板反復捶薄後切割成直徑1厘米的垂飾，穿入鍍金鐵絲擰緊，再逐個固定於冠體。若整頂金冠采用純金制作，成本將接近3億韓元。”金鎮培承襲其父名匠金仁泰的技藝，自1980年代起始終專研金屬工藝。2008年曾受國立中央博物館委托，制作皇南大冢北墳出土金冠及金制腰帶等10件文物，送往海外博物館韓國展廳。雖為歷經滄桑的資深匠人，他坦言復制國家遺產的工作仍是“連續不斷的緊張”。“從事此業已逾四十年，但制作普通藝術品與復制文物時的心境截然不同。這是承載著歷史的遺產，必須做到分毫不差，努力還原其神韻。”李知允記者 leemail@donga.com