慶州站啟用人工智能翻譯系統 遊客可乘擴展現實巴士探索新羅歷史

28日下午，慶尚北道慶州市乾川邑KTX慶州站候車室內，壹名背著大型背包的外國男子駐足於問訊處前。他在平板電腦屏幕上選定中文語言選項，按下麥克風按鈕進行對話後，顯示器即刻呈現出翻譯完成的韓語句子。這套可實時翻譯21個亞太經合組織（APEC）成員語言的“對話型人工智能翻譯系統”正在此運行。當工作人員用韓語回答“可乘坐市內巴士”後，屏幕隨即轉換為中文譯句。該男子面露微笑，豎起大拇指表示贊許。為迎接亞太經合組織領導人非正式會議，千年古都慶州運用尖端技術完成升級改造。人工智能翻譯、自動駕駛巴士、擴展現實（XR）旅遊等新技術已全面滲透城市肌理，業界評價認為這座古城正展現出歷史遺存與未來科技交相輝映的獨特魅力。人工智能翻譯機專為向與會代表及外國遊客快速提供會場、交通、餐飲、旅遊等綜合信息而引入。該系統已覆蓋慶州站、金海國際機場、市區餐飲住宿場所、慶州HICO會展中心等外籍人士高頻到訪區域。住宿設施還配備了專屬壹對壹翻譯終端。慶州市民金哲俊（39歲）表示：“支持21種語言互譯的功能，使外國友人問詢路線、獲取資訊的便利性顯著提升。期待會議結束後這些設備能長期保留在旅遊景區。”普門觀光園區周邊正運行著名為“ROii”的自動駕駛循環巴士。這款無駕駛座的8座微型巴士搭載了Level4級別自動駕駛技術，通過車身四周配置的4組激光雷達與7個攝像頭實現360度路況感知，往返於慶州世博會大公園、慶州HICO會展中心及領導人下榻酒店之間。當遭遇車輛加塞時，巴士能自主降速並保持平穩行駛。亞太經合組織領導人非正式會議準備支援團相關負責人透露：“已投入4輛ROii與1輛20座自動駕駛車輛，以此展現韓國未來汽車技術實力。”慶州市同期推出還原1400年前新羅王京景象的擴展現實觀光巴士。當巴士車窗由透明玻璃轉換為擴展現實顯示屏，皇龍寺、瞻星臺、月城等新羅黃金時代的盛景便徐徐展開。該專線服務將持續運營至下月2日，面向會議參會團體開放；自5日起將向普通遊客全面開放。瞻星臺景區正在上演夜間媒體藝術節目“新羅月夜”。以瞻星臺外墻為投影載體，通過影像藝術再現新羅天文學與星座體系。演出內容從新羅時期天文學家觀星場景啟幕，逐步呈現銀河星流、隕石雨幕、彗星軌跡等天文現象，繼而展現1467顆恒星、二十八宿星官及四神圖（青龍、白虎、朱雀、玄武）的璀璨星圖。整場演出時長約7分鐘。慶州市政府表示，正研討在亞太經合組織會議結束後，將該節目轉化為常態化夜間文旅項目的可行性方案。慶州=金華英記者、明敏俊記者 run@donga.com、mmj86@donga.com