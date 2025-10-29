“優秀韓國獨立電影將在日本獲關註”

《駕駛我的車》（2021年）、《怪物》（2023年）、《快樂結局》（2025年）……盡管近期日本電影在動畫作品面前稍顯遜色，但關註日本電影的觀眾應當對這些作品有所耳聞。這些曾在韓國獲得高度評價的日本獨立電影，令深耕日本電影研究十余年的“藝術九電影”策劃營銷總管理事周熙（55歲）產生了新的思考。“當前韓國獨立電影在日本是否受到關註？”基於這壹疑問舉辦的“社區電影院節”應運而生。該活動旨在向日本觀眾推介尚未登陸當地市場的韓國獨立電影，由日本社區電影院中心與韓國藝術電影院協會聯合主辦，將於下月9日起在大阪、福岡的5家藝術影院舉行為期20天的展映。28日在首爾藝術電影院“藝術九”見面的周熙理事表示：“期待此次活動成為優秀韓國電影進軍日本市場的展示平臺。”此次入選展映的韓國作品包括《成績單上的金敏英》（2022年）、《絕海孤島》（2023年）、《長孫》（2024年）三部影片，均是在韓國藝術電影院協會連續舉辦三年的頒獎典禮中獲得國內作品獎的佳作。另增設以電影院為題材的紀錄片《屹立不倒》與《金先生觀影記》共同參展。周熙理事並未否認“近期韓國獨立電影完成度下降”的評價，但指出藝術影院數量有限、上映周期過短等結構性局限更為嚴峻。他分析道：“日本壹部電影結束城市放映後，地方巡演仍能持續2-3個月，而韓國往往2-3周便告終場。”據韓國電影振興委員會統計，韓國藝術影院僅66家，日本則達140家（截至去年9月）。本屆電影節亦是重新審視藝術影院價值的契機。自1995年東崇藝術影院起步的韓國藝術影院，曾在2010年代憑借《朴花英》、《鯰魚》、《蜂鳥》等話題作品煥發活力，但經歷疫情沖擊後急劇萎縮。將於29日關閉的CGV明洞站電影圖書館最具代表性——這家首創專業電影圖書館復合運營的影迷聖地，歷經十年堅守後最終落幕。但周熙理事對藝術影院未來並未持悲觀態度。他堅信通過重映可以重塑觀眾的“影院體驗”：“當下觀眾走進影院不再只為觀看新內容，而是為‘沈浸式感受作品’。若多廳影院轉向杜比、4DX等體驗型轉型，獨立影院則可通過精準重映特色影片提升觀眾滿意度。”金泰彥記者 beborn@donga.com