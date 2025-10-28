韓國綜合股價指數45年來首次突破4000點

韓國綜合股價指數（KOSPI）開啟“突破4000點”新紀元。韓國綜合股價指數27日以較前壹交易日上漲2.57%的4042.83點收盤，創歷史首度突破4000點大關的紀錄。這是自2021年1月7日首次以收盤價突破3000點後，時隔4年9個月再度突破4000點關口，也是該指數自1980年1月4日創立以來歷時45年達成的裏程碑。韓國綜合股價指數年內累計漲幅達68%，超越美國標準普爾500指數（15.5%）與納斯達克綜合指數（20.2%）的漲幅。與日本日經225指數（28.6%）、香港恒生指數（31.7%）、德國DAX指數（21.1%）等全球主要股市相比，今年韓國綜合股價指數漲幅穩居全球前列。“半導體雙雄”三星電子與SK海力士自下半年（7-12月）以來分別累計上漲70%與82%，成為推動股市上揚的主力。這主要得益於人工智能（AI）用半導體需求激增與DRAM價格回升帶來的業績預期向好。韓國綜合股價指數“龍頭”三星電子當日收盤報每股10.2萬韓元，較前日上漲3.24%，首次站上“10萬韓元”關口；SK海力士亦收於53.5萬韓元，漲幅達4.90%，同步刷新歷史高點。分析認為，“人工智能超級周期”正通過企業業績得到驗證，同時中美貿易摩擦緩解預期與美聯儲降息預期形成多重利好共振。韓載熙記者 hee@donga.com