從拉面到核桃酥 K食品亮相APEC舞臺



K食品如今已成為外國人訪問韓國的最主要原因。韓國文化體育觀光部5月發布的《2024年外國遊客調查》報告顯示，外國遊客訪韓理由首位是“美食探索”（62.8%）。十人中有六人以上為“品嘗樂趣”而訪問韓國。長期以來外國遊客訪韓理由首位是購物，但自2022年起K食品超越購物占據首位。全球旅行平臺阿戈達（Agoda）去年面向顧客進行的調查中，韓國也被選為亞洲美食旅行地首位。



K食品現已掘起為韓國主要出口商品之壹。冷凍紫菜包飯在美國主要超市銷售，拉面出口至全球130多個國家。日本首位女首相高市早苗新任首相也曾表示“我真的很喜歡韓國紫菜”。國內農水產食品出口額在2021年首次突破100億美元後，去年增至史上最高的130.3億美元（約18.7605萬億韓元）。



31日在慶尚北道慶州舉行的2025年亞洲太平洋經濟合作組織（APEC）領導人會議上，泡菜、拉面、炸雞等各種K食品將悉數登場。CJ第壹制糖向參會者住宿地和媒體中心提供必品閣杯飯、炒年糕、紫菜快餐、栗子等。農心贊助與《K-POP獵魔女團》合作的新拉面1萬包，並運營展位。校村F&B在每個會場提供炸雞產品。青年茶館炒年糕和富昌制果核桃酥也將亮相。



近期，K食品在世界美食界也備受關註。在美國餐飲界被譽為奧斯卡獎的“詹姆斯•比爾德獎”今年最佳廚師獎由在紐約經營韓式高級餐飲“正食”的林正植代表獲得。將此類K食品銘刻於APEC領導人記憶的機會正是31日舉行的正式晚宴。晚宴菜單將於當天公開，由美籍韓裔廚師愛德華•李與樂天酒店廚師們攜手呈現。慶州特產韓牛、比目魚、真鮑魚等被推測為食材候選。



APEC峰會期間將舉行大大小小200多場會議，預計各國領導人、隨行人員、經濟界人士、政府機構相關人士等2萬余人將訪問慶州。除直接經濟效益外，還可期待通過媒體帶來的宣傳效果。繼2005年釜山之後，時隔20年在慶州舉行的APEC峰會是展示“美食外交”的重要機會。美食外交是指國家戰略性地宣傳本國食品和飲食文化，以提高海外大眾的好感和理解，並強化國家品牌、旅遊、出口和外交關系的公共外交領域。



經常接觸韓國食品，便會對韓國和韓國產品產生積極和友好的認識。K食品相關出口增加，還會帶來原料農產品需求增長的效果，對農村和中小企業、地區經濟活化產生良好影響。此次APEC峰會是與韓流內容人氣壹同備受關註的K食品在世界舞臺上正確銘刻的機會，因此希望民官合作廣泛宣傳韓國食品的優秀性和魅力。

