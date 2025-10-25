韓美日中，下週將上演“韓半島外交大戰”

韓國、美國、中國、日本等主要國家的首腦將在慶北慶州舉行的亞太經合組織（APEC）會議前後舉行接力首腦會談。在以亞洲爲中心日益高漲的強國霸權競爭和源自美國的關稅戰引發的本國優先主義浪潮中，將成爲全球安保、經貿秩序分水嶺的外交戰即將打響。隨着歷史上首次確定美中首腦同時對韓國進行國事訪問，因韓美關稅談判長期化和朝中俄關系密切而面臨沉重課題的李在明政府的外交也面臨考驗。美國白宮發言人卡羅琳·萊維特24日在吹風會上表示：“特朗普總統29日與韓國總統舉行雙邊會談後，將在亞太經合組織工商領導人午餐會上發表基調演講。次日（30日）上午與中國國家主席習近平舉行雙邊會談後，將於30日晚抵達華盛頓。”在此之前，特朗普將於26日爲出席東盟峯會訪問馬來西亞，並於27日訪問日本並於28日與新任日本首相高市早苗舉行首次首腦會談。中國外交部發言人當天也表示：“應李在明總統的邀請，習近平主席將於10月30日至11月1日訪問慶州，出席亞太經合組織領導人非正式會議並對韓國進行國事訪問。”韓國總統府國家安保室長魏聖洛24日在龍山總統室吹風會上表示：“李總統將於11月1日與習主席舉行韓中首腦會談。”這是美中兩國首腦首次全部以國事訪問的形式訪問韓國。魏聖洛評價稱：“在歷屆最短時間內完成了韓美首腦間的互訪。中國首腦的訪問也是時隔11年，具有爲恢復韓中關係奠定基礎的意義。”李在明30日與高市早苗舉行韓日首腦會談的日程目前還在協調之中。以此次亞太經合組織會議爲契機，從韓國直接參加的雙邊會談到美中貿易談判、朝美之間被提到的突然會晤的可能性等，預計李在明政府的外交力量將面臨考驗。李在明在24日公開的新加坡《海峽時報》的採訪中表示：“將繼續發展韓美同盟，維持和發展同中國的友好關係。緩解東北亞地區緊張局勢，促進共同繁榮。”權五赫記者、華盛頓=常駐記者申鎮宇 hyuk@donga.com、niceshin@donga.com