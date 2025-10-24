李在明總統表示韓美關稅談判達成協議尚需時日

李在明總統就韓美關稅談判表示，“似乎需要壹些時間。”他透露，韓美關稅協議達成可能會推遲至下月29日與美國總統唐納德•特朗普舉行韓美首腦會談之後。據悉，韓美雙方在3500億美元（約504萬億韓元）的對美投資基金現金投資規模等問題上尚未縮小分歧。李在明總統在23日公開的美國有線電視新聞網采訪中，對於“能否借亞太經濟合作組織（APEC）首腦會議之機兩國達成通商談判”的提問，表示“相信美國的合理性”，並作出上述表態。對於美國內部有批評指出此次談判近乎美國的“黑手黨式勒索”，李在明總統表示，“相信最終會達成所有人都能接受的合理結果”，稱“因為我們是同盟，且彼此共享常識和合理性”。這表明在本月底於慶尚北道慶州市舉行的亞太經合組織首腦會議上，韓美關稅協議可能難以達成。據悉，美國要求3500億美元中壹半以上以現金籌措，而韓國則提出以10%左右為現金，其余通過貸款和擔保來補充的方案，雙方僵持不下。總統辦公室方面透露，李在明總統的采訪是在總統辦公室政策室長金容範和產業通商資源部長官金正官於22日在美國華盛頓與美國商務部長霍華德•拉特尼克進行談判之前進行的。金室長在談判後與記者會面時表示，“取得了壹些進展，但還需進壹步討論。”金室長計劃於24日淩晨回國，向李在明總統匯報談判情況。朴訓祥 tigermask@donga.com