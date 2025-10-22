柬埔寨匯旺集團爲朝鮮黑客資金洗錢，在韓國提供非法資金虛擬貨幣匯款業務

因涉嫌幫助朝鮮黑客資金等全世界5萬億韓元非法資金洗錢而受到美國製裁的柬埔寨金融集團“匯旺”還被發現已經涉足首爾。拍經確認，該集團被指爲網絡詐騙和人販子組織的“金融樞紐”，通過當地相關公司，至今仍在運營用虛擬貨幣匯款韓國資金的服務。據關稅廳21日透露，直到去年爲止，首爾市永登浦區大林洞的一棟建築物上還掛着看似與匯旺集團相連的“匯旺兌換所”招牌。招牌和標誌與匯旺總公司相同，臉書頁面上貼着“正式金融業”的字樣和柬埔寨總公司的全景照片。目前無法登錄韓語網站。該兌換所從2018年起到去年7月爲止營業，申報了每年約2萬美元（約2800萬韓元）的兌換業績。這與匯旺集團從朝鮮黑客組織“拉扎魯斯”那裏收到15萬美元（約2.1億韓元）以上虛擬貨幣匯款的時間重疊。大林洞匯旺兌換所的虛擬貨幣匯款額沒有包括在當局的統計中。附近一家餐廳的老闆說：“有傳聞說那個兌換處被用於洗錢。”如果這裏被確認爲匯旺的韓國分公司，那麼相當於爲朝鮮黑客資金洗錢的企業在首爾市中心公然營業。實際上，柬埔寨當地的匯旺相關公司正在充當與韓國虛擬貨幣交易的中介。當地時間20日下午，柬埔寨金邊“熊貓銀行”相關人士在被採訪組問到“能否從韓國收到匯款”時，回答說“可以用虛擬貨幣泰達幣（USDT）匯款”。該銀行與匯旺集團子公司位於同一建築物內，美國財政部制裁對象“匯旺加密”的代表何延明（音）曾被提名爲公司內部理事。事實上，匯旺的衛星組織起到了與韓國的匯款通道作用。匯旺是擁有支付系統“匯旺支付”、虛擬資產交易所“匯旺加密”等的金融綜合體，美國財政部表示，匯旺從2021年到今年年初，洗錢了約40億美元（約5.6萬億韓元）的非法資金。其中3700萬美元（約526億韓元）是拉扎魯斯等朝鮮組織盜取的虛擬貨幣。有人指出，通過電話詐騙等在犯罪園區騙取的損失額有可能通過匯旺組織流向海外，因此政府應該加強管制。首爾警察廳廳長樸正保20日就和匯旺集團一起被懷疑是柬埔寨犯罪園區幕後主使的太子集團表示：“就其在韓國境內活動的疑惑，將掌握相關嫌疑，（如果有必要）轉換爲內部調查。”全南赫記者、金邊= 鄭敘永記者 forward@donga.com、cero@donga.com