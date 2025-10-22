今年前9個月國立大學醫院217名教授辭職

今年上半年（1月至6月），全國10家國立大學醫院計劃招聘約800名教授，但實際招聘人數未達原計劃的壹半。今年1月至9月，國立大學醫院有217名教授辭職。21日，國會教育委員會所屬、祖國革新黨議員姜京淑從首爾大學醫院等全國10家國立大學醫院（包括分院）獲得的“2025年國立大學醫院教授招聘及辭職人員”資料顯示，10家國立大學醫院在上半年發布了招聘806人的公告，但實際僅招聘了372人（46.2%）。在醫院未能完成招聘目標的同時，在國立大學醫院工作的教授們也接連辭職。今年1月至9月，10家國立大學醫院辭職的教授達217名。去年上半年，因醫政矛盾，住院醫生離開醫院，教授們的工作強度加大，最終有223人辭職，規模與此相似。國立大學醫院教授們辭職的原因之壹，似乎是在高強度工作下，相對較低的薪酬所致。被指定為其他公共機構的國立大學醫院，只能在法定限額內支付醫務人員人工成本，因此與私立醫院相比，薪資水平較低。醫療界指出，如果作為三級醫療機構的國立大學醫院人力短缺持續，非首都圈地區的區域內“最終治療”可能難以進行。政府作為國政課題，正推進將國立大學醫院主管部門移交至保健福祉部，並培育為區域中心醫院的方案。保健福祉部相關人士表示：“如果移交至保健福祉部，計劃推進將其分類為單獨下屬機構，不受人工成本法定限額適用的方案。”趙維拉記者、朴京敏記者 jyr0101@donga.com、mean@donga.com