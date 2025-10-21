韓國每年超3000人赴柬埔寨未歸 犯罪牽連人數恐逾千

據顯示，每年未從柬埔寨返回的韓國人超過3000名。去年在柬埔寨非正常死亡的韓國人為22名，三年內增加了壹倍。18日從柬埔寨遣返的64名嫌疑人中，58人面臨是否被拘留的審查。20日，共同民主黨議員朴贊大從法務部提交的資料顯示，去年前往柬埔寨的韓國人為10.082萬名，入境者為9.7572萬名，有3248人未返回。此類出入境人員差額在2022年為3209名，2023年為2662名。政府推測在柬埔寨卷入犯罪的韓國人約為1000名，但估計有更多人前往柬埔寨後未返回。柬埔寨內韓國人非正常死亡者也逐年增加。據外交部向國民力量黨議員金建提交的資料顯示，當地非正常死亡者從2021年的11名增至去年的22名。截至今年9月，又確認了17名。最近6年累計非正常死亡者達82名。韓國檢方於18日對從柬埔寨遣返的64名嫌疑人中的58人申請了拘留令。其余6人中，4人因警方認為犯罪參與程度較輕而未申請令狀，1人因檢方以相同理由駁回，1人已因其他嫌疑被下發拘留令。警方對全員進行了毒品簡易檢測，結果均為陰性，目前正在進行精密檢測。首爾警察廳當天宣布組建由44人組成的“海外國民失蹤、綁架、拘禁集中任務組（TF）”，並專門調查相關犯罪。特別是針對以高收益為誘餌的“非法引誘廣告”，不僅處罰發布者，還計劃處罰運營者。警方還決定對因涉及語音釣魚等網絡詐騙而受到國際制裁的柬埔寨普林斯集團的國內法人指定專門團隊，壹旦發現犯罪嫌疑，即開始內部調查及正式調查。據金融監督院透露，普林斯集團的912億韓元資金仍存於國民銀行和全北銀行等國內金融公司當地法人的賬戶中。田南赫記者 forward@donga.com