土地交易許可區域制度實施中 規制致15萬套住房供應受阻

調查顯示，在首爾推進的再開發•重建項目中，有15.3萬套住房因多重規制疊加而無法推進項目。作為首爾事實上唯壹的住房供應方式，再開發•重建未能提速。有觀點指出，若要將首爾和京畿道12個地區指定為土地交易許可區域的10•15房地產對策產生穩定房價效果，則需對規制進行檢點。此外，還有建議稱，應比現在更果敢地確保地塊，以增加市中心供應。20日，據住房產業研究院透露，首爾指定了676個整頓事業（再開發•重建）區域。這些區域的總住房量達36.7082萬套。但其中近半數的385處、15.3641萬套（41.9%）僅被指定了區域，連項目初期階段即事業實施許可的門檻都未能邁過。據研究院透露，在首爾再開發•重建中，項目進展緩慢的下位25%區域，僅完成事業第壹個環節安全診斷並組建推進委員會就平均耗時8年7個月。這與速度快的上位25%區域平均3個月完成這壹階段形成鮮明對比。專家分析稱，速度如此緩慢的原因在於，在工程費飆升導致組合成員分擔金負擔加大的情況下，重建超額利潤回收制等多種規制共同作用。據韓國建設技術研究院透露，以今年7月為準，建設工程費指數超過131，較2020年（100）上漲30%以上。政府去年曾表明將廢除重建超額利潤回收制，但最近轉而暫時實施。由於10•15房地產對策，難以承擔分擔金負擔的組合成員出售自家房屋並退出再開發•重建區域的途徑也被阻斷。有觀點指出，政府此前發布的市中心閑置地塊或新宅地供應也需要實質性的住房供應擴大政策。住房產業研究院住房政策研究室室長金德禮（音）指出：“隨著工程費急劇上漲，再開發•重建事業環境已與過去不同”，“為了擴大住房供應這壹目的，現在到了重新檢點再開發•重建事業的公共貢獻方式等的時候了。”由於供應不足的指責持續，20日，共同民主黨決定組建支持政府房地產對策的“住房市場穩定化工作組（TF）”。還設立了年內公開詳細標明各地區年度供應計劃的首都圈供應地圖的目標。此外，還計劃在11月內通過使再開發•重建許可各階段過程能夠同時並行推進以提速的法案。尹明珍記者、林有娜記者 mjlight@donga.com、imyou@donga.com