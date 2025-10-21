“球看得清，運動才有味” 大球乒乓球受熱捧

“球看得清楚，擊球才順手。”近日在京畿道城南市壹家乒乓球館遇見的宋鐘燦（72歲）手持比普通乒乓球更大的大球乒乓球如是說。作為擁有12年球齡的大球乒乓球愛好者，宋某表示：“自職場退休後開始系統學習大球乒乓球。憑借運動效果顯著的大球乒乓球，體力大幅改善，現已能不間斷地攀爬南漢山城。”作為老年體育運動項目，大球乒乓球使用的球體通常直徑44毫米、重量2.2克，較普通乒乓球（直徑40毫米、重量2.7克）體積更大但重量更輕。僅以醒目橙色制作的大球乒乓球具有旋轉較弱、球速較慢的特點。這意味著相比普通乒乓球比賽，通過施加旋轉制造多變軌跡的難度相對較高。因此，大球乒乓球特別適合身體反應速度相對較慢、且受老花眼困擾的老年人入門。與最多進行7局或5局的普通乒乓球賽制不同，大球乒乓球僅進行3局比賽。宋某指出：“大球乒乓球旋轉較弱且飛行速度較慢，更容易持續對打。”他補充道：“由於比使用普通乒乓球時所需移動幅度更小，既能輕松回球又可降低受傷風險。”大球乒乓球臺網高17.25厘米，較普通球臺網高（15.25厘米）超出2厘米。此舉是為彌補旋轉弱、球速慢可能導致的比賽單調性。宋某強調：“切勿認為將球擊過球網輕而易舉。實際需要手臂與肩膀施加超乎預期的力量才能過網。大球乒乓球對增強肌肉力量同樣有益。”曾多次參加國際大球乒乓球賽事的元順玉（52歲）表示：“因其顯著的運動效果，日本甚至有三十多歲的選手熱衷於此。大球乒乓球絕非易與之運動。”大球乒乓球於2006年經國民生活體育會（現已並入大韓體育會）老年體育運動新項目征集入選後，開始在韓國推廣普及。據韓國大球乒乓球聯盟數據，該項運動參與人口自2016年突破1萬人後持續增長。宋某表示：“近期隨著關註大球乒乓球的愛好者逐漸增多，相關賽事舉辦頻率也較以往更為密集。”城南=趙英宇記者 jero@donga.com