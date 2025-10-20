國政監查中，韓國常駐聯合國代表對“安理會對朝決議”一問三不知

韓國常駐聯合國代表車智勳（照片）是毫無外交經驗的法律界人士出身，也是李在明總統的司法研修院同學，在當地時間17日舉行的國政監查中，因未能正確回答聯合國安理會的對朝鮮制裁決議內容而引發爭議。車智勳當天出席了在美國紐約曼哈頓韓國常駐聯合國代表部舉行的國會外交統一委員會國政監查。當天國政監查的7名質詢議員中，有6人是執政黨共同民主黨議員，1人是在野黨國民力量黨議員。執政黨議員們紛紛鼓勵說：“現在是多邊外交的重要時期，對車大使的期待很大。”但是，國民力量黨議員金臺鎬指責車智勳缺乏專業性，問道：“您知道聯合國安理會第2375號決議的內容嗎？”安理會第2375號決議是2017年安理會針對朝鮮第六次核試驗一致通過的強有力的聯合國對朝制裁決議，內容包括限制對朝提供油料、禁止朝鮮海外勞工獲得新勞動許可等。外交界也一致認爲這是聯合國安理會的代表性對朝制裁措施。但車智勳回答稱，“大家都知道，安理會有很多決議”，意思是自己不清楚。隨後，金臺鎬又問道：“你知道馬耳他會談的內容嗎？”1989年，時任美國總統喬治·布什和時任蘇聯共產黨總書記戈爾巴喬夫在地中海國家馬耳他舉行會談，被認爲是冷戰結束的象徵。車智勳仍然含糊其辭地說，“不太清楚”。林雨宣 imsun@donga.com