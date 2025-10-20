美朝探討特朗普-金正恩會晤……聯合國軍司令部預留板門店

據美國有線電視新聞網（CNN）當地時間18日報道，美國政府一直在非公開討論美國總統特朗普本月底訪問韓國時與朝鮮國務委員長金正恩舉行會晤的方案。據悉，管轄板門店的聯合國軍司令部將在特朗普訪韓期間中斷共同警備區的特別參觀。特朗普以亞太經合組織（APEC）峯會爲契機，正在協調29日和30日訪韓的日程。韓國政府消息人士19日表示，計劃中斷從10月27日到11月1日爲止亞太經合組織峯會週期間的板門店特別參觀項目。韓國政府今年5月起重啓了因朝鮮在2023年12月宣佈廢除《9·19南北（韓朝）軍事協議》而中斷的板門店參觀項目。有分析認爲，這是爲了預防特朗普提議在訪韓期間與金正恩會晤的可能性。據悉，韓國政府雖然認爲朝美之間沒有進行有意義的實務溝通，但鑑於2019年特朗普公開提議後48小時內戲劇性地促成朝美首腦會晤，也在爲“特朗普變數”做準備。特朗普2019年6月爲出席二十國集團（G20）峯會訪問日本後，通過社交媒體公開提議舉行美朝首腦會晤，並在板門店會見了金正恩。美國有線電視新聞網18日援引特朗普政府人士的話報道說，朝美首腦會晤的計劃尚未進入認真討論的階段，但美國政府一直在討論特朗普訪韓前夕舉行美朝首腦會晤的可能性。韓國政府一消息人士表示：“據我所知，特朗普總統訪問板門店的日程還沒有具體確定。”據悉，特朗普正在協調從29日到30日兩天一夜的日程，在訪韓之前，白宮警護團隊曾兩次訪韓，但都沒有對板門店進行考察。但有分析認爲，以特朗普訪韓爲契機，美國可能會爲重啓美朝對話而採取行動。以中國抗戰勝利80週年和朝鮮勞動黨建黨80週年閱兵式爲契機，朝鮮與中國、俄羅斯正在加快密切接觸，特朗普政府正在準備正式啓動對朝鮮政策。據悉，特朗普政府最早將在特朗普訪韓前任命國務院負責東亞和太平洋事務的助理國務卿幫辦凱文·金接替現任美國駐韓大使約瑟夫·尹。包括2019年板門店會晤在內，凱文·金曾負責特朗普第一屆政府朝美首腦會談事務，此次特朗普政府上臺以來一直在國務院全權負責韓半島政策。申圭鎭 newjin@donga.com