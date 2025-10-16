四大集團掌門人本周末將前往特朗普的“馬阿拉歌莊園”

據悉，三星、SK、現代汽車、LG等四大集團掌門人將出席在美國總統唐納德•特朗普的私人莊園馬阿拉歌莊園（Mar-a-Lago，又譯海湖莊園）舉行的投資招商活動。預計特朗普總統也將出席此次活動，並親自向企業進行招商。據商界15日消息，三星電子會長李在镕、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG代表具光謨據悉將於本周末前往美國佛羅裏達州棕櫚灘馬阿拉歌莊園。此次大規模投資招商活動將有約70家企業參與，預計將尋求人工智能（AI）、半導體等尖端產業的業務合作機會。據悉，此次活動由正推進與OpenAI等在4年內投入5000億美元（約715萬億韓元）在美國建設大規模數據中心的“星門”項目的軟銀集團社長孫正義主辦。這是國內核心企業首次同時前往特朗普總統的私人莊園馬阿拉歌莊園。此前，新世界集團會長鄭溶鎮曾於去年12月訪問馬阿拉歌莊園並與特朗普總統會面。據悉，特朗普總統也很可能出席此次活動，並親自發出呼籲企業對美投資的信息。商界相關人士表示：“據了解，活動中還包括與特朗普總統的高爾夫活動。”四大集團等國內企業借8月25日舉行的韓美首腦會談之機，宣布了除3500億美元（約486萬億韓元）規模的對美投資基金外，還有1500億美元（約208萬億韓元）的對美直接投資（FDI）計劃。朴勛相記者、申圭振記者 tigermask@donga.com、newjin@donga.com