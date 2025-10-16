首爾-盆唐-果川不能進行差額投資

首爾全境和京畿南部12個地區同時被政府指定爲土地交易許可地區和限制地區（投機過熱地區，調整對象地區）。在前兩次房地產對策中，以“漢江地帶”爲中心，房價持續不穩定，因此出現了切斷以貸款或全租保證金購買住宅行爲的“超強硬限制”。韓國政府15日公佈《住宅市場穩定化對策》，從16日起將首爾25個區和京畿道的果川、光明、城南市盆唐、壽井、中原區、水原市靈通、長安、八達區、安養市東安區、龍仁市水枝區、義王市、河南市指定爲限制地區。此外，政府還決定，從20日起，把相關地區的公寓和包括公寓的低層小區、多戶型住宅全部指定爲土地交易許可區。過去，文在寅政府曾將首都地區全境和部分廣域市等指定爲限制地區，但把土地交易許可區域廣泛指定爲首爾全境和京畿道南部地區尚屬首次。如果被指定爲土地交易許可地區，只能以實際居住爲目的購買房子。帶着全租保證金買房的“差額投資”將變得不可能。此外，政府還增加了貸款規定，將15億韓元以上住宅的住宅抵押貸款降至4億韓元，25億韓元以上住宅的抵押貸款降至2億韓元。雖然15億韓元以下住宅的住宅抵押貸款限度維持6億韓元不變，但限制地區的住宅價值比（LTV）將從70%強化到40%，9億韓元以下的中低價住宅的貸款限度也將減少。全租資金貸款也被廣泛限制。在限制地區擁有住宅的一套房產者的全租貸款限度將統一爲2億韓元，保證比率也將控制在80%。此外，如果一套房產者在首都地區或限制地區接受全租貸款，貸款利息償還部分將反映在總債務償還負擔率（DSR）上。多套房產者的所得稅，兩套房產是8%，三套是12%，稅金負擔會加重。此次對策中包含的“房地產稅制合理化方針”中明確提出“調整擁有稅、交易稅”。對此，有意見認爲，應上調綜合房地產稅、財產稅等擁有稅，降低交易稅。同時，鑑於對策中還提及緩解特定地區購房需求集中的措施，也有觀點認爲，可能僅限於限制地區實施加重課稅。此次對策中沒有包括新的住宅供應方案。國土交通部人士表示：“計劃在年內公佈老舊大樓、國有土地等綜合開發詳細計劃及主要候選地。”尹明真記者 mjlight@donga.com