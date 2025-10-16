“搞笑”，尹錫悅政府的傲慢……首次國政監察應成爲李在明政府的反面教材



“真是的搞笑！”



尹錫悅政府對待2022年政府上臺後首次國會國政監查的態度可以概括爲上述五個字。2022年11月8日國會運營委員會針對總統辦公室的國政監查現場。當時，總統弘報首席祕書金恩慧給坐在旁邊的市民社會首席祕書姜承奎寫了一張“真的是搞笑”的便條，隨後又塗抹掉，但還是被攝像機拍到了。



那天離梨泰院萬聖節慘案導致159人死亡還不到10天。輿論對政府無能和應對不力的質疑接連不斷。金恩慧在爭議擴大後道歉說：“引起爭議，真的很抱歉。”但她聲稱紙條僅僅是私下裏的筆聊，最終也沒有解釋爲什麼會那麼寫。總統室首席祕書在國政監查現場用筆談分享笑容的樣子，看起來是那麼傲慢。



國民力量黨籍的運營委員長朱豪英表示，“從2000年到2010年，曾有過四次以態度爲由讓首席祕書退場的事例”，並命令兩名首席祕書退場。這一措施是合乎常理的。但總統室和執政黨不僅沒有反省，反而把矛頭指向了朱豪英。被稱爲尹錫悅總統“護衛武士”的一名初選議員在非公開議員全體會議上表示：“連支持尹錫悅政府都做不到嗎?”這種先顧及總統情緒而非民意的態度，同樣顯得傲慢。



文在寅政府時期，總統室的高壓態度也曾引發爭議。2019年11月1日，時任政務首席祕書姜琪正對在野黨議員羅卿瑗提高了嗓門。羅卿瑗在質詢國家安保室長鄭義溶時表示：“專家說無法阻止（朝鮮導彈）。別再固執己見了。”還沒輪到回答問題的姜琪正突然插進來指着羅卿瑗說：“什麼叫固執己見？說話放尊重點！”



李在明政府的首次國政監察已於13日開始。第一天舉行的國會法制司法委員會對大法院的國政監查受到了“立法部試圖凌駕於司法部之上”的批評。提交不出席證人意見書的大法院院長曹喜大表示：“在擁有三權分立體制的法治國家，難以找到把法官作爲監查或聽證會對象放在證人席上的例子。”執政黨籍的法司委員長秋美愛表示，“不是證人，而是參考人身份”，要求他接受90分鐘的質詢。雖然執政黨內部出現了“本應該冷靜一些”的自省論，但執政黨15日試圖對大法院進行現場勘驗，繼續施壓。



從曹喜大開始的此次國政監查，預計將以被稱爲李在明總統“影子親信”的總統第一附屬室長金賢智（音）11月6日出席國會運營委員會總統室國政監查的問題結束。在野黨主張“即使是爲了國民知情權也要傳喚”，總統室則表明了“朝野達成協議後出席”的原則性立場。國民也會關注總統室對待金賢智出席問題的態度。



李總統在國政監察開始當天囑咐道：“對於被歪曲或有誤會的地方，要適當地加以解釋，同時要以低姿態積極面對國民的代表——國會的國政監察。”政府和執政黨應該從“搞笑”“指指點點”等言形舉止中吸取教訓。國政監查初期突出的表現是巨大執政黨的高壓態度。執政黨可能會抗辯說“存在歪曲和誤會”，但掌握政權一方的傲慢會讓公衆更加反感。

