帕蘭蒂爾快閃店開業 粉絲排長隊購買周邊商品

“壹想到讓我的錢包鼓起來的帕蘭蒂爾，幾萬韓元的周邊商品算不了什麽……”帕蘭蒂爾（Palantir）是美國人工智能軟件企業，以其股價持續上漲被稱為“上升神話”。14日下午，在首爾城東區聖水洞帕蘭蒂爾快閃店前的排隊隊伍中，股東朴某（29歲）興奮地如此表示。在咖啡廳工作的朴某於半年前購買了帕蘭蒂爾股票。隨著股價上漲，如今已成為帕蘭蒂爾粉絲的朴某甚至調整上班日期前來現場。帕蘭蒂爾今年在納斯達克100指數中創下最高漲幅（135%），壹舉躋身美國市值前20位，成為股市明星。該公司通過分析海量數據構建“數據驅動操作系統”以解決問題，並以美國中央情報局（CIA）等為客戶實現成長。原本從事企業間交易（B2B）和企業與政府間交易（B2G）的帕蘭蒂爾，首次通過快閃店進行“親密接觸”，當天現場吸引了大量關註。帕蘭蒂爾於14日和15日僅兩天，從中午12點至晚上8點開設銷售周邊商品的快閃店，散戶投資者們不惜“開門排隊”和“長時間等待”。40多歲的女性股東李某表示：“盡管在開業前兩小時到達，但已經有100米長的隊伍了。”排隊隊伍中，也有人手持首席執行官（CEO）亞歷克斯•卡普著作《技術共和國宣言》等待。排成數百米長隊的人群壹度繞快閃店前建築壹圈還不夠，甚至蜿蜒包圍了部分道路。前壹天與東亞日報采訪時，卡普CEO曾開玩笑說“除了妳之外，我的粉絲還有很多”，此言此刻以真實場景呈現。這壹景象在照片墻等社交網絡服務（SNS）上被稱作“實際上的股東大會”，成為話題。特別是當天下午1時20分左右，卡普CEO短暫現身，股東們狂熱不已。“卡普！卡普！請和我合影！”股東們紛紛舉起手機，踮起腳尖試圖與卡普CEO自拍合影。快閃店中毫無疑問最受歡迎的周邊商品是卡普CEO訪韓後連日佩戴的帽子。帽子正面僅印有帕蘭蒂爾標誌，設計簡潔。股東們異口同聲地表示：“連卡普戴的帽子也想跟著戴。”另壹方面，當天卡普CEO與KT公司代表金英燮在首爾鐘路區KT光化門大廈會面，討論了帕蘭蒂爾平臺的應用成果和推廣戰略。KT公司為配合卡普CEO訪韓，還舉辦了“第二屆AX領導者峰會（Leader Summit）”。崔元英記者 o0@donga.com