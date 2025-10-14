韓國男子短道速滑新星林鐘彥奪得國際滑聯世界巡回賽首站雙冠

韓國男子短道速滑新星林鐘彥（18歲•蘆原高中）在其成人組國際賽首秀——國際滑冰聯盟（ISU）短道速滑世界巡回賽首站比賽中奪得雙冠。由林鐘彥、黃大憲（26歲）、李俊瑞（25歲）、申東民（29歲）組成的韓國男子代表隊13日在加拿大蒙特利爾舉行的本站比賽5000米接力決賽中，以6分50秒781的成績率先沖過終點。中國隊（6分51秒160）與意大利隊（7分03秒224）分獲第二、三名。擔任最後壹棒的林鐘彥從容擺脫劉少林（中國）的追擊，為比賽畫上圓滿句號。前壹日在男子1500米決賽摘金的林鐘彥，此日再添壹金，職業生涯首度出征世界巡回賽即榮膺雙冠王。林鐘彥賽後表示：“接力金牌令人難以置信。我認為這支隊伍親如家人。感覺我們將能共度壹個精彩的賽季。”在稍早舉行的男子1000米比賽中，林鐘彥斬獲銀牌。他全程領滑直至最後階段，卻在最後壹圈被意大利選手彼得羅•西蓋爾反超。林鐘彥坦言：“原以為穩居第壹。此次經歷讓我意識到，若要奪取金牌必須完成更完美的比賽。”對於首戰成人組國際賽即取得兩金壹銀佳績的林鐘彥，上賽季世界巡回賽總冠軍威廉•丹吉努（24歲•加拿大）也給予高度評價。常年與韓國選手角逐總冠軍的丹吉努表示：“去年觀看其青年組比賽時便認為，只要通過韓國國家隊選拔賽，他必將成為強勁對手。其表現遠超預期。”丹吉努雖在日前男子500米項目折桂，但未能晉級1500米與1000米決賽。前日女子1000米摘銀的金吉利（21歲）在今日女子1500米決賽中以2分22秒217的成績再添壹枚銀牌。短道速滑世界巡回賽第二站比賽將於下周在同壹場地繼續舉行。任寶美 bom@donga.com