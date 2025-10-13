柬埔寨檢方將三名涉嫌綁架殺害韓國大學生的中國人移交審判

柬埔寨檢方在調查壹名韓國大學生遭綁架殺害案件後，以殺人嫌疑將三名中國籍人員移交審判。據柬埔寨官方通訊社AKP10日（當地時間）報道，貢布省檢察院以殺人及詐騙嫌疑，對李信峰（32歲）、周潤澤（43歲）、劉浩星（29歲）等三名中國籍男性實施逮捕起訴。三人涉嫌於今年8月在柬埔寨貢布省波哥山附近殺害韓國大學生朴某（22歲）。波哥山壹帶近期接連發生針對韓國人的就業詐騙及非法拘禁案件。據當地媒體報道，朴某於8月8日淩晨2時許在貢布省桑卡Kampong Bay附近道路停放的福特F-150猛禽汽車內被發現死亡。當地警方在現場逮捕了李信峰和周潤澤。據悉，二人分別為發現朴某遺體車輛的駕駛員及同乘人員。此後通過搜查取證及突襲別墅，警方又抓獲參與犯罪的劉浩星。柬埔寨內政部表示“正在追捕其余共犯”。在韓國國內，誘騙朴某前往柬埔寨的20余歲男性因違反《電子通信金融交易法》嫌疑被逮捕調查。調查顯示該男子通過社交媒體向朴某宣稱“存在高收益兼職工作”，慫恿其前往柬埔寨。但該男子並非正式組織成員，而是接受犯罪組織單次委托收取酬金的“自由職業招募者”。據悉，以柬埔寨為據點的犯罪組織在各國下設分包經紀人，以此招攬人員。警方相關負責人表示，“將徹查幕後勢力，對所有相關人員展開調查。”韓國總統李在明11日指示外交部“積極保護我國公民”，要求全力應對。外交部正與當地協調，力爭本月內完成朴某遺體的屍檢及運送回國事宜，同時要求柬埔寨當局加快調查進度並簡化程序。張泳勳 jang@donga.com