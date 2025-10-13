中“稀土管制”VS美“100%關稅”……美中矛盾再次激化

美國總統特朗普當地時間10日表示：“將從11月1日起對中國加徵100%的關稅。”他還表示，將對輸華覈心軟件實行出口管制，並把波音飛機零部件等列入出口管制產品。特別是，特朗普還暗示，有可能取消計劃以10月31日至11月1日舉行的慶州亞太經合組織（APEC）峯會爲契機與中國國家主席習近平舉行的首腦會談。中國9日宣佈大幅加強稀土出口管制，加大對美國的施壓力度，因此美國以事實上高到中國無法出口的關稅炸彈進行了回擊。但中國12日強調應對意志說：“我們不願打，但也不怕打。”特朗普10日在“真實社交”上針對中國的稀土出口管制措施表示，“這是國際貿易史上前所未有的事情，將從11月1日起對中國加徵100%的關稅”。美國目前正在向中國徵收以毒品“芬太尼”爲由的20%關稅、今年4月面向全世界徵收的10%基本關稅、2018年根據《貿易法》第301條徵收的25%關稅等共55%的關稅。如果按照特朗普的表態，這一比例將提高到155%。特朗普還說：“世界絕對不能成爲中國的人質。原計劃兩週後在韓國舉行的APEC峯會上會見習主席，但這一理由似乎已消失。”這意味着，如果中國不解決稀土出口限制、停止進口大豆等美國農產品等措施，他不會與習近平舉行會談。相反，中國商務部12日針鋒相對地表示：“動輒以高額關稅進行威脅，不是與中方相處的正確之道。如果美方一意孤行，中方也必將堅決採取相應措施，維護自身正當權益。”也有分析認爲，美中之間的這種心理戰是在首腦會談和11月10日結束的美中關稅延期等之前，爲增強談判能力而展開的較量。實際上，兩國把徵收關稅或限制稀土出口等主要措施的適用時間都定在11月1日以後。此外，特朗普在談及取消美中首腦會談的可能性幾個小時後，對記者們表示“有可能舉行會談”，保留了會談的可能性。華盛頓=常駐記者申鎮宇、李基旭記者 niceshin@donga.com、71wook@donga.com