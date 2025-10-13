金正恩的“生存外交”登上巔峯……須警惕其華麗轉身



朝鮮10日晚在平壤金日成廣場出動大規模兵力和裝備舉行慶祝勞動黨建黨80週年閱兵式。朝鮮展示了包括新型洲際彈道導彈“火星-20”、高超音速導彈等戰略武器以及新型坦克“天馬-20”、無人機發射車等常規戰鬥力的現代化成果。主席臺上，中國總理李強、越南共產黨總書記蘇林、俄羅斯國家安全會議副主席梅德韋傑夫站在金正恩兩側。金正恩決心持續加強國防力量，並表示“將在反對不正義和霸權的共同鬥爭中儘自己的責任”。



可以說，此次閱兵展示了朝鮮“生存外交”的巔峯。金正恩9月3日在中國的戰勝節閱兵式上與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京並排站在一起。一個多月後，他又在平壤打造了中俄二號人物站在兩側、自己站在反西方陣營中心的場面。不僅如此。他還迎來越南和老撾國家元首等十餘國代表團，營造了多邊外交舞臺，展示自己不再是“孤立”的國家，並在閱兵式上展示“最強核戰略武器”，誇耀朝鮮事實上是覈保有國。



朝鮮的這種地位變化，可能是在通過核武器和導彈高度化獲得的自信基礎上，迅速搭上美中霸權競爭產生的新冷戰氣流的結果。在此過程中，朝鮮採取了向俄羅斯派兵等冒險主義賭博、進而通過俄羅斯迂迴接近中國的獨特的等距離生存戰略。雖然是靠這樣的辦法實現了外交上的飛躍，但金正恩不可能不知道，現在是朝鮮外交的巔峯時期，今後將進入處於不確定性中的下坡路。金正恩的氣焰高漲今後會引發怎樣的外交圖謀，還有待觀察。



朝鮮8月已通過外務省局長協議會提出“對敵國採取外交先發制人的應對”，預告了進攻性外交行動。就像金正恩8年前在戰爭前夕的韓半島對抗局勢下宣佈“完成核武力”後主導了戲劇性的對話轉換一樣，接下來他很有可能再次出現絢麗的轉身。金正恩不久前向美國總統特朗普表示，“如果你放棄無核化執念，我沒有理由不當面相見”，打開了對話的可能性。令人好奇的是，韓美是否正在就隨時可能發生的朝美“直接交易”進行着充分的協調。

