人工智能帶動半導體超級周期預期升溫 韓國綜合股價指數首次突破3600點

韓國綜合股價指數（KOSPI）首次突破3600點，這是今年第11次刷新最高紀錄。在人工智能（AI）引發的半導體“超級周期”預期下，三星電子和SK海力士股價飆升，帶動股市上漲。在中秋長假後的首個交易日10日，韓國綜合股價指數從開盤初期就突破3600點，最終以比前壹交易日上漲61.39點（1.73%）的3610.60點收盤。盤中壹度飆升至3617.86點。無論是盤中最高價還是收盤價，均創下歷史新高。繼長假前的2日首次突破3500點後，僅隔壹個交易日再次站上3600點高點。由於中秋黃金周連續5個交易日休市期間累積的“利好”因素壹次性反映，半導體股大幅上漲。三星電子（+6.07%）以9.44萬韓元收盤，SK海力士（+8.22%）以42.8萬韓元收盤。包括優先股在內的三星電子市值達到619.3591萬億韓元，首次突破600萬億韓元。SK海力士市值也達到311.585萬億韓元，突破300萬億韓元。中秋假期期間，英偉達、OpenAI、AMD等全球企業大規模投資人工智能基礎設施的消息接連不斷，外國投資者因此湧入國內人工智能半導體企業。當天，外國人凈買入超過1萬億韓元。相反，機構凈賣出5945億韓元，個人凈賣出5020億韓元。盡管有部分警告稱“人工智能股市存在泡沫”，但市場認為人工智能引發的半導體超級周期已經開始。尤其是預計不僅高帶寬存儲器（HBM）等尖端半導體，連通用NAND閃存等整個存儲器半導體都將出現供應短缺，三星電子和SK海力士的盈利能力有望大幅改善。為人工智能必需的大規模數據中心供電的核電相關股也隨之上漲。鬥山能源（+14.97%）、HD現代電氣（+5.6%）、曉星重工業（+6.09%）等是代表性企業。然而，除半導體、核電、電力設備等人工智能相關股外，其他股票表現疲軟。當天，韓國綜合股價指數中上漲個股為277只，而下跌個股達到624只。尤其是LG能源解決方案（-9.90%）、韓華航空航天（-5.01%）等二次電池、國防股表現不佳。洪錫浩記者 will@donga.com