要防止無人機再次飛往朝鮮，但不要被朝鮮“帶節奏”



朝鮮11日通過金與正副部長的談話主張：“可以肯定的是，來自韓國的無人機侵犯了我們領空。即使這是民間團體或個人的所爲，韓國當局也不能擺脫侵犯主權重大挑釁的責任。”韓國國防部前一天就朝鮮軍隊“韓國無人機入侵”的主張表示，“我軍並未擁有相關無人機”，並表示將調查民間運營的無人機的可能性。對此，朝鮮表示“會留意相關發佈”。



像以往一樣，金與正的談話充滿了粗話和嘲弄，特別是這次非常得意。朝鮮軍隊總參謀部前一天提出“韓國無人機侵犯主權的挑釁”的主張後，韓國國防部立即予以否認，青瓦臺繼召開國家安全保障會議工作會議後，總統李在明也指示“成立軍警聯合調查組，迅速進行嚴肅調查”，她倒也有理由如此。對於韓國國防部表示“沒有挑釁或刺激朝鮮的意圖”，金與正嘲諷道：“我想評價，這是爲了苟延殘喘的明智選擇。”



韓國政府的應對與前年10月朝鮮主張“韓國無人機侵犯平壤上空”時發生了180度的轉變。當然，韓國政府不可能像15個月前用散發對朝鮮傳單和對南垃圾氣球尖銳對峙那樣，放言“朝鮮政權的終結”採取強硬措施。已被查清是韓國軍方行動的平壤無人機行動，已以涉嫌一般利敵移交司法部門。爲避免引發南北軍事衝突危機，對於此次朝鮮主張的“無人機滲透”，韓國政府不僅要進行徹底調查，而且一旦確認是韓國民間行爲，從防止無謂激化不必要的南北緊張的角度出，也有必要討論建立防止類似事件再次發生的安全裝置。



不過，朝鮮似乎早已知道這次無人機事態是民間所爲。與過去斷定“主犯是韓國軍方”不同，此次只是說“是韓國的挑釁”。這是在即將召開第九次勞動黨大會之前，爲了鞏固“敵對兩國”路線的對內宣傳攻勢。對於朝鮮的主張，韓國政府似乎嚇了一跳，反應非常敏感，立即遭到在野黨的批評，稱“自動對朝低姿態嗎?”我們不是不能理解政府在南北關係上哪怕是針孔也要鑽的竭盡全力。但是，我們必須從過去的無數次失敗中吸取教訓，過低的姿態不僅不能引導朝鮮走向對話，反而會被其節奏牽着鼻子走。

