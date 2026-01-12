韓國軍方漏掉“侵犯朝鮮的無人機”，難免會受到警戒失敗的批評

如果查明去年9月27日和本月4日越過軍事分界線侵犯朝鮮的無人機是由民間操控飛行，韓國軍隊將難以逃避警戒失敗的責任。南北接壤地區上空被嚴格管理爲“P518”禁飛區。該地區只能起飛軍用無人機，民間無人機的飛行必須事先得到軍隊的許可。但據悉，上述兩個時間點的民間無人機飛行都沒有事先得到韓國軍方的許可。也就是說，韓國軍方可能完全不知道民間人士偷偷起飛的無人機兩次越過軍事分界線的事實。朝鮮主張，去年9月和本月4日無人機的起飛地點分別是京畿道坡州市和仁川市江華郡（江華島）。2022年底，朝鮮無人機也曾突破韓軍在兩地的防空網，潛入龍山總統府一帶。據悉，韓國一些民間無人機愛好者協會早在10多年前就利用網上購買的商用零部件製造的無人機，對朝鮮多地進行拍攝。2023年，一名無人機愛好者協會會員用不到100萬韓元的費用製造的無人機飛向朝鮮，拍攝金剛山一帶後，向優兔（YouTube）上傳了相關視頻。他們在自動飛行裝置上事先輸入衛星定位系統和飛行路線（起飛-返回），用安裝在無人機上的攝像機拍攝了朝鮮的地面和領空。韓國軍方人士表示：“民間愛好者協會的無人機體積非常小，用輕量泡沫塑料等雷達很難捕捉到的材質製作而成，因此很難捕捉到。如果長度在2米以下的小型無人機在150米以下的低高度飛行，想要通過目前的防空網全部捕捉到這些無人機，是存在限度的。”尹相虎軍事記者、孫孝周記者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com