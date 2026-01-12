超人首次登場漫畫書以約219億韓元價格成交

收錄超人首次登場的漫畫書，即美國好萊塢演員尼古拉斯•凱奇曾收藏的1938年初版《動作漫畫》（圖片），在拍賣中以1500萬美元（約合219億韓元）成交，創下漫畫書拍賣史上最高紀錄。11日，據美國漫畫書拍賣公司ComicConnect消息，美國DC漫畫公司于1938年6月發行的《動作漫畫》第1期初版，于9日（當地時間）在壹場非公開交易中以1500萬美元售予壹位匿名收藏家。該漫畫書發行時售價僅爲10美分，即便按當前貨幣價值換算也僅略高于2美元。《動作漫畫》第1期是超人首次亮相的連載漫畫雜志，因其在世界漫畫及電影史上對超級英雄題材的推廣産生深遠影響而具有巨大價值。據悉，目前存世數量不足100冊。此次成交價遠超此前漫畫書最高拍賣紀錄——912萬美元。此前的紀錄同樣由壹本《動作漫畫》第1期初版于去年11月創下。促成此次交易的Metropolis Collectables-ComicConnect公司總裁斯蒂芬•費施勒表示：“這不僅是因爲該書品相極佳，還得益于它曾爲凱奇收藏、失竊11年後又失而複得的經曆，使其價值飙升，堪稱漫畫界的‘蒙娜麗莎’。”凱奇于1996年以15萬美元購得此初版書，2000年在其家中舉辦的派對上被盜。後于2011年在加利福尼亞州壹處倉庫中被尋回。凱奇在尋回6個月後將其拍賣，當時以220萬美元成交。李知允記者 leemail@donga.com