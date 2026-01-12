

近期與警方相關人士會面時，頻繁聽到“時間”壹詞。首先是“警方的時間”這壹表述。涉及Coupang個人信息泄露事件、“已故張德俊工傷事故隱瞞嫌疑”事件、圍繞共同民主黨議員金炳基和無黨派議員姜仙祐的“黨選獻金嫌疑”，以及移交三大特檢的案件等重大事件，目前均掌握在警方手中。在10月重大犯罪調查廳成立之前，大部分主要案件預計仍將由警方負責調查，因此這壹表述至少在9個月內是有效的。



其次是“調查的時間”這壹表述。據悉，這是壹位警方高層近期提出的議題。其含義可作多種解讀，但大致可理解爲“通過調查查明真相的時間”或“通過調查展現警方能力的時間”。因媒體報道等引發的嫌疑，通過控告等途徑已進入調查階段，因此這聽上去像是表達了將全力進行調查的決心。



警方的調查時間是否順利推進？關于朝野政界人士涉嫌收受統壹教金錢贊助的調查，其重心已轉移至由首爾南部地方檢察廳廳長金太勳（55歲•司法研修院第30期）擔任本部長的聯合調查本部。警方發現臨近公訴時效的“拆分捐款”嫌疑，並起訴統壹教下屬團體“天宙平和聯合（UPF）”前會長宋光石（音），由此得以中止涉嫌共犯的統壹教總裁韓鶴子等人的公訴時效，這是壹項成果。然而，公衆的目光更聚焦于對包括民主黨議員田載秀在內的前任及現任政治人士的調查。



涉嫌以黨選（黨內推薦）獻金名義向姜仙祐方面提供1億韓元的首爾市議員金景出境消息被延遲通報壹事，令人感到泄氣。雖然因其出境當天案件才被分配調查，導致警方沒有時間考慮采取出境禁止等措施尚可理解，但對于“爲支持國務總理金民錫在上次地方選舉首爾市長黨內初選，而讓特定宗教信徒大規模入黨”的嫌疑，警方去年10月收到控告書後，時隔三個月直到本月13日才著手調查控告人，這又如何解釋？對于去年11月收到的圍繞金炳基議員夫人的“收受3000萬韓元後返還”請願書，警方未展開調查，這壹點也令人難以輕易理解。



關于時間的最後壹點，來自壹位在首爾地方警察廳調查部門工作的刑警。他表示，自己通常在上午8點左右上班，晚上10點以後下班是常態。由于是雙職工家庭，他很擔憂能否照顧好尚未上學的孩子。他說，這與做好調查工作壹樣，是巨大的煩惱。考慮到國民關注的主要調查正集中由廣域調查隊負責，其他人的情況可能也大同小異。物理時間的不足，可能會直接影響調查結果的質量。



警方表示，計劃削減其他領域人力，爲加強調查力量，將新增調配1300名人員。僅靠人力補充，就能讓這三種時間都如願以償嗎？在因人力擴充帶來的各種要素中實現穩定運營並提升質量，並非易事。



國民的目光聚焦于警方能否徹底調查所謂的權力型犯罪，並給出令人信服的結果。“以結果證明的時間”正在臨近。

