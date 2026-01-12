伊朗革命時期在美國接受飛行員培訓，流亡47年……期待“不是君主制的民主化”

據路透社等媒體10日報道，始於12月28日的伊朗反政府示威激化，目前至少已有116人死亡。伊朗政府切斷網絡和國際電話等外部連接後，採取強硬措施，死傷人數有可能大幅增加。在這種情況下，美國總統特朗普表示，“美國已經做好幫助（示威隊伍）的準備”，暗示了介入的可能性。嚴重的經濟困難加上美國介入的可能性，伊斯蘭教什葉派領袖、最高領導人哈梅內伊領導的伊朗政教合一體制在47年後面臨崩潰危機。● 伊朗檢察總長：“如參與示威，將涉嫌死刑”據路透社和美聯社等媒體報道，美國人權團體“人權運動家通訊社”表示，伊朗反政府示威造成的死亡人數至少達116人。隨着伊朗當局正式開始強硬鎮壓，死亡人數從前一天的65人猛增一倍。因示威被捕或拘留者也超過2600人。考慮到伊朗政府從8日開始切斷國際電話和互聯網，無法準確掌握內部情況，示威中死亡或受傷的人很有可能更多。實際上，從美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）等獲得的視頻來看，伊朗當局和示威隊的衝突正在激化。在首都德黑蘭東部的一家醫院，屍體被拍到堆在一起。在德黑蘭西部拍攝的視頻中，至少有7具疑似中彈的屍體倒在停車場。街上到處都是着火的車輛和建築物。清真寺也曾被火焰包圍。伊朗民衆通過網絡切斷迂迴的虛擬網（VPN）傳播了鎮壓示威隊的慘狀。國際人權團體“國際特赦組織”表示：“正在分析當局正在加強使用致命武力的悲慘報告。”2003年諾貝爾和平獎獲得者、伊朗人權運動家希林·伊巴迪針對當局切斷網絡表示擔憂，稱“可能是爲了準備屠殺”。相反，伊朗國營媒體則強調部分示威者持有武裝的事實。伊朗官媒塔斯尼姆通訊社報道稱，當局逮捕了近200名攜帶槍支、手榴彈和汽油彈的示威者。伊朗政府表明了強硬鎮壓方針。伊朗檢察總長穆罕默德·莫瓦赫迪亞扎德表示：“只要參加示威，誰都會被視爲神的敵人。這是相當於死刑的嫌疑。幫助示威者的人也有同樣的嫌疑。”● 美國開始初步研究空襲伊朗的方案美國表示可以介入伊朗事態。特朗普10日在“真實社交”平臺上說：“伊朗可能比過去任何時候都更希望自由。美國已經做好了幫助的準備。”他在前一天的白宮活動中也表示，“美國將介入，對伊朗痛處進行猛烈的打擊”，暗示了軍事介入的可能性。《華爾街日報》（WSJ）報道說，美軍爲應對軍事應對，進行了預備階段的討論。美軍官員對《華爾街日報》表示，討論內容包括針對伊朗軍事目標的大規模空襲。外媒分析稱，伊朗的政教合一體制已經達到了極限。哈梅內伊一直把自己包裝成帶領伊朗成爲“中東盟主”的領導人，但隨着去年與以色列和美國進行的12日戰爭中慘敗，他的權威大幅下降。另外，長期持續的經濟困難惡化到連中產階層都難以支撐的程度，連之前表現出親政府傾向的商人也反對哈梅內伊政權。據中東消息靈通人士透露，示威參加者們憤怒地表示：“在擁有龐大的原油、天然氣、肥沃的農業地帶、豐富文化遺產的國家，爲什麼要如此貧窮地生活？”另外，示威者還高喊“迴歸巴列維王朝”“讓哈梅內伊死亡”等否定現有體制的口號。不過，也有分析認爲，哈梅內伊體制立即崩潰的可能性很小。因爲支撐伊朗安保和治安、運營多種國營企業、經濟實力強大的革命衛隊等軍方維持着對哈梅內伊的忠誠。革命衛隊甚至正在考慮向示威現場投入精銳軍隊。反政府鬥爭的核心——替代勢力或人物的缺乏，也被認爲是繼續維持和擴大反政府示威動力的侷限性所在。巴黎=常駐記者柳根亨、李志潤記者 noel@donga.com、asap@donga.com