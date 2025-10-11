克勞斯納霍凱獲諾貝爾文學獎 稱閱讀樂趣與心靈豐富是艱難時期力量

“想到當今世界狀況，我感到非常悲傷，而這正是自己寫作最深層的靈感來源。”今年諾貝爾文學獎得主、匈牙利小說家克勞斯納霍凱•拉斯洛（71歲，照片）於9日（當地時間）通過諾貝爾獎官方電話采訪如此表示。在被問及靈感源泉時，他回答“苦澀”，並說，“這是壹個非常黑暗的時期，需要比以往更多的力量。這種苦澀或許能成為下壹代乃至更後代文學的靈感。”當天，克勞斯納霍凱在首次獲獎感言中稱“這簡直是超越災難的災難”。此言引自1969年塞繆爾•貝克特（1906～1989年）得知獲諾貝爾文學獎消息後脫口而出的“真是災難”。他表示“非常幸福和自豪”，因為“得以躋身偉大作家和詩人所屬的系譜”。關於如何慶祝獲獎的提問，克勞斯納霍凱答道“尚未真切體會到獲獎事實，故無特別變化”，“或許會與朋友共進晚餐，佐以葡萄酒或香檳”。隨後他強調“最感謝讀者”，並指出“閱讀書籍、享受其中、獲得心靈豐富，正是幫助我們在地球上度過所面臨艱難時期的更大力量”。隨著克勞斯納霍凱獲獎消息傳開，其在國內出版的作品也備受關註。自前日諾貝爾文學獎得主公布後，其代表作《撒旦探戈》（1985年）立即登頂教保文庫、Yes24實時暢銷書榜首。其他代表作《反抗的憂郁》（1989年）、《世界在前進》（2013年）、《本克海姆男爵的歸來》（2016年）等截至10日也保持在前列。據Aladin統計，獲獎前壹個月克勞斯納霍凱作品的國內譯本銷量約為40冊，獲獎後增至約1800冊，增長45倍。尚未在國內出版的近期作品《赫爾斯赫特07769》也計劃於明年翻譯出版。該作品於2021年出版，講述了深陷憂郁的主人公做出可能威脅人類的科學發現後展開的故事。金泰彥記者 beborn@donga.com