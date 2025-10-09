李在明出演綜藝節目，最終發展成爲朝野政黨相互起訴與舉報

李在明總統出演JTBC綜藝節目《拜託了冰箱》引發了朝野的起訴和告發。國民力量黨就李在明在國家電算網火災事件發生3天后拍攝相關綜藝節目聲稱是“失去的48小時”，共同民主黨隨即告發了國民力量黨代表張東赫等人。對此，國民力量黨也向警方起訴了總統室發言人姜由楨和共同民主黨首席發言人樸洙賢，展開了應對。據政治圈8日透露，共同民主黨7日以涉嫌以虛假事實損害名譽向首爾警察廳告發了張東赫。總統室對國家信息資源管理院發生火災後李在明的應對進行了詳細說明，但張東赫5日在臉書上主張“李在明總統的‘48小時行蹤’，最終是謊言”，是在散佈虛假事實。此前，總統室發言人金南俊4日通過書面吹風表示：“李總統9月28日上午10點50分召開了緊急對策會議，與總統室三室長等討論了對策，同一天下午錄製節目後返回，下午5點30分主持了中央災難安全對策本部會議。”總統室人士表示：“在野黨散佈總統就像沒有處理電算網火災一樣的虛假信息，在野黨代表明知是虛假事實，還發動了攻勢。”共同民主黨5日向首爾警察廳提交了針對最早提出相關疑惑的國民力量黨議員朱晉佑的舉報狀。樸洙賢首席發言人在吹風會上抨擊稱：“連同中秋節，還一直用虛假事實對總統進行黑色宣傳。”國民力量黨反駁稱：“這是違背民主主義的反憲法暴行。”張東赫7日會見記者時主張：“執政黨出面告發第一在野黨代表就是恐怖政治。”朱晉佑6日告發姜由楨和樸洙賢兩名發言人，反擊說：“這是想通過欺騙國民、動員權力的告發威脅‘堵住在野黨議員的嘴’。”似乎是意識到了爭議，李在明7日在社交媒體“照片牆”上表示：“即使有時掏出肝膽，承受指責和誤會，只要能對國民的生活有所助益，我都會不惜一切。”這被解讀爲，他再次強調出演綜藝節目是爲了在中秋佳節之際宣傳K（韓國）食品。趙權亨記者、李相憲記者、朴勳相記者 buzz@donga.com、dapaper@donga.com、tigermask@donga.com