哈裏•斯泰爾斯完成馬拉松“破3” 成就勝過明星光環



英國出身的世界流行歌手哈裏•斯泰爾斯（31歲）上月於柏林馬拉松達成“破3”成績，引發網絡熱議。全程馬拉松42.195公裏在3小時內完成的“破3”，在業余跑者中被視為“夢想紀錄”。斯泰爾斯於3月東京馬拉松首次挑戰全程時以3小時24分7秒完賽，此次在柏林則以2小時59分13秒沖過終點。



斯泰爾斯當日穿著的跑步褲也引發爆發性關註。這款知名度不高的獨立品牌產品在柏林馬拉松後銷量增長逾50%。跑者對該款褲子的狂熱並不僅因“明星效應”。斯泰爾斯在東京馬拉松時亦身著同款褲子參賽。該品牌並未開展大規模宣傳，甚至品牌創始人是通過友人告知“這不是妳們的產品嗎”，才得知斯泰爾斯穿著自家褲子跑步的事實。同壹人穿著同款褲子完成全程賽事，唯獨此次出現銷量激增現象。



跑者對待“全程完賽者”斯泰爾斯與“破3達成者”斯泰爾斯的態度存在鮮明溫差，其背後自有緣由。要實現破3，必須保持每公裏最少4分15秒的配速。若問“每公裏4分16秒是否可行”，答案絕對是“不可能”。每公裏僅相差兩三步，完賽時間就會變成3小時1秒92。每公裏4分15秒的配速約等於時速14.12公裏，相當於首爾市公共自行車“叮鈴鈴”需奮力蹬踏才能達到的速度。必須與騎乘“叮鈴鈴”者全程並肩奔跑三小時，方可能實現“破3”。



壹般認為只要堅持訓練，任何人都可能實現三小時多的全程完賽。但破3卻是連續奔跑十年都難以逾越的高墻。而斯泰爾斯僅在六個月內就將全程成績提升近25分鐘。跑者們競相購買同款褲裝的行為，正彰顯其成就值得推崇。人們熱切關註的對象並非“流行歌手”斯泰爾斯，而是在無人矚目處揮灑汗水的“跑者”斯泰爾斯。



究其本質，為實現破3所需的“艱苦努力”，歸根結底只是邁出下壹步的“平凡之舉”。唯有步步積累才能完成全程賽事。然而持續重復這般平凡之舉實則艱難，這也是對多數人而言全程完賽難以實現的原因。



短暫全力沖刺人人皆可做到，但僅憑熱情盲目加速往往導致“中途棄賽（DNF）”。唯有依靠自身節奏與呼吸步步積累，方能完成全程馬拉松。終點線只眷顧那些保持可承受配速並持續奔跑的跑者。達成目標的方法僅有兩種：保持與自身實力匹配的配速奔跑，或通過訓練提升至期望配速所需的實力。



壹切始於清晨早起站立於起跑線前。縱然是“馬拉松英雄”黃永祚（55歲），若未現身起跑線，則連1公裏也無法奔襲。

