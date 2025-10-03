巨大執政黨三大改革加快速度……國會改革的討論爲何進展緩慢



1948年8月隨着韓國政府成立而設立的檢察廳，將在78年後消失在歷史中。正如筆者在中秋節前返鄉路廣播中聽到共同民主黨領導層“讓大家聽到檢察改革結果”的公開承諾一樣，廢除檢察廳是根據中秋節前的立法時間表速戰速決進行的。在執政黨領導層要求對檢察機關濫用調查權和起訴壟斷權進行定罪的強硬聲音中，“首先進行充分討論”的慎重意見未能得到支持。



結束檢察改革的共同民主黨現在瞄準了三權分立的一個軸心司法部門。該黨院內代表金炳基在就任100天的記者會上表示：“司法改革相關法律和杜絕虛假信息相關法律預計將於11月左右處理。”從該黨代表鄭清來的“大法院院長幹嘛什麼大驚小怪”的發言中，可以看出執政黨“權力也有排名”的氣流。



鄭清來在國會交涉團體代表演說中對檢察機關、法院、媒體表示：“這是以不受牽制的權力享受無所不爲的權力的地方。三大改革是將不正常的東西放回原位，並根據時代進行修改。”雖然因爲陣營不同，也有人懷疑三大改革的政治目的性，但也有不少國民對改革持相同意見。



強調三大改革的一方就像“傳家寶刀”一樣，打出“民意”旗號。但這裏突然產生一個疑問。如果真的遵從民意，在爲了實現無所不爲的權力正常化的改革中，是否也該把國會改革納入其中，進行“四大改革”?



統計廳（國家數據處前身）每年都會在名爲“韓國社會指標”的國家認可統計中公佈國民對國家機關的信任度。2024年國會信任度爲26%，在國家機關中排名倒數第一。這比認爲已不可能改革只能解散的檢察機關（43%）還要低。法院的支持率爲46.1%。國會在2023年和2022年都是倒數第一。



事實上，自2013年開始統計以來，國會一直處於最後一名。國民對國會的低信任度反映了對於過多的特權、其理念只服務自己陣營理論、相比民生更優先黨利黨略的反感。



因爲民心如此，所以以前國會在新任期開始後會察言觀色，首先強調“自我改革”。第20屆國會通過了自動提交國會議員逮捕動議案、禁止議員聘用親屬擔任助理等“放下議員特權法”。第21屆國會處理了實行常時國會和公開國會議員會議出席率的《工作國會法》。這些法案都是在任期開始一年內通過的。



實效性和完成度爭議依然存在，這些法案未能大幅改變國會。儘管如此，還是發出了國會議員們看民心眼色、努力反映國民意願的信號。



恰好真心致力於三大改革的共同民主黨在第22屆議會選舉當時承諾了國會議員“無勞動無工資”原則、新設懲戒時罰款制、常設國會倫理特別委員會等。李在明總統在總統候選人時期也把實行國會議員國民罷免制寫進了公約集之中。



國民已經做好了爲國會改革鼓掌的準備。相關法案也已經提出。如果想要“糾正全世界不正常”的巨大執政黨，像當前的速度戰一樣出面進行國會改革立法，人們對於三大改革誠意的懷疑應該會消失吧！

