白宮稱特朗普願與金正恩無條件對話

白宮於當地時間30日表示，美國總統唐納德•特朗普願與朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩無條件對話。此前，金正恩委員長於21日表示，如果美國放棄無核化談判，他可以與特朗普總統會面。有觀測認為，以本月末在慶州舉行的亞太經合組織（APEC）首腦會議等為契機，朝美首腦會談可能於近期舉行。當天，白宮官員就與朝鮮對話可能性回答媒體提問時表示，“特朗普總統仍然願意與金正恩在無任何前提條件下進行對話”，“特朗普總統在首個任期內與金正恩舉行了三次有助於朝鮮半島穩定的歷史性首腦會談”。此前，今年7月白宮官員也曾就朝美首腦會談可能性表示，“特朗普總統為實現朝鮮‘完全無核化（fully denuclearized）’願意與金正恩接觸”。當時雖未排除朝美首腦會談可能性，但明確提及維持朝鮮無核化目標。相比之下，此次未直接提及“朝鮮無核化”等表述，因此有解讀認為這更積極地展現了重啟對話的意願。不過，該官員還表示“美國對朝政策不變”。這被解讀為即使與金正恩委員長會面，特朗普政府的“朝鮮無核化”基調也不會立即改變。另外，據朝鮮《勞動新聞》報道，金正恩委員長在1日向中國國家主席習近平發送賀電，祝賀中國國慶（建國紀念日）76周年，表示無論國際形勢如何變化，深化發展中朝傳統友誼是朝鮮黨和政府堅定不移的立場。華盛頓=申振宇 常駐記者、李智潤記者 niceshin@donga.com、asap@donga.com