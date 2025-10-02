美國聯邦政府時隔七年再次停擺

美國聯邦政府於東部時間1日0時（韓國時間1日下午1時）起陷入“停擺（暫時業務停止）”。這是由於執政的共和黨與在野的民主黨圍繞2025財年（2024年10月至2025年9月）之後維持聯邦政府運營的7周臨時預算案，呈現“膽小鬼遊戲”態勢對峙，未能達成協議。由此，聯邦政府業務大規模中斷，公務員被迫強制休假，公共服務領域遭受重大沖擊已不可避免。特別是與韓國等各國的貿易談判可能受到影響。美國原定本月1日起實施的藥品等具體關稅征收方案相關工作可能延遲。產業通商資源部相關人士表示：“若聯邦公務員無法到崗，（針對品目關稅征收的）行政命令等程序也將推遲，美國整體關稅征收日程可能出現延誤。”不過據貿易專業媒體《世界貿易在線》9月30日報道，美國貿易代表辦公室（USTR）代表賈米森•格裏爾表示：“即使出現停擺，美國貿易代表辦公室仍將全力以赴。”此次停擺是自唐納德•特朗普第壹任期政府時代2018年12月至2019年1月兩黨因邊境墻預算爭議導致聯邦政府關門以來，時隔七年再度發生。雙方圍繞前總統巴拉克•奧巴馬推行的公共健康保險“奧巴馬醫改”相關預算展開激烈博弈。共和黨堅持需要削減相關預算，民主黨則強調低收入群體將受損害，堅決表示反對。共和黨在停擺前壹天的9月30日於參議院嘗試對臨時預算案進行表決，最終以55票贊成、45票反對遭否決。參議院通過臨時預算案需獲得60票支持。共和黨雖在參議院100個席位中占據53席，但有壹名議員投出反對票。不過有兩名民主黨議員和壹名無黨派議員選擇支持共和黨。根據美國國會預算辦公室（CBO）數據，停擺實施後至少約75萬名聯邦政府職員將進入強制休假狀態。勞工統計局（BLS）也決定在停擺期間全面停止統計收集與發布工作。據此，原定3日發布的9月就業報告很可能無法如期公布。國立公園將全部關閉。但停擺期間安保、醫療、警察、航空交通等核心業務仍將維持運轉。華盛頓=申振宇 常駐記者、世宗=鄭順九記者 niceshin@donga.com、soon9@donga.com