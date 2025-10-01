因滅火器無法熄滅電池，國家信息資源管理院遭受巨大損失

記者30日獲悉，引發國家計算機系統癱瘓的國家信息資源管理院發生火災時，職員們試圖用對鋰離子電池起火沒有效果的“哈龍滅火器”自行滅火。結果，初期沒能控制住火勢，導致損失一發不可收拾。有人指出，雖然政府出臺用於電池火災的滅火器標準已經過了9個月，但目前還沒有一件通過該標準的產品，因此應該儘快進行開發支援。● 試圖用對電池無用的滅火器滅火據消防部門推測，火災是9月26日20時15分左右，最早發生在國家信息資源管理院大田本部五層計算機房服務器旁間斷電源裝置的鋰電池中。火災發生後，職員試圖用計算機房內的哈龍滅火器滅火，但未能成功。之後到達現場的消防隊員也試圖用上述滅火器滅火，但7分鐘後電池再次冒出火焰。哈龍滅火器的優點是噴射滷代烷氣體代替粉末，沒有殘留物。主要用於計算機房或美術館等把數據損傷或文化遺產毀損最小化的空間。但它對鋰電池着火無能爲力。因爲一旦電池內部發生化學反應導致熱度暴增的“熱失控”，溫度就會上升到1000度以上，即使噴灑滷代烷氣體也不會停止。要想控制熱失控，需要特殊的藥劑，但目前還沒有消防廳認證其效果的滅火器。據消防廳30日透露，根據《消防設施法》，滅火器必須經過韓國消防產業技術院的形式批准和產品檢查才能流通，這意味着沒有通過該程序的產品。去年6月，京畿道華城市“Ari電池”工廠事故導致23人死亡等鋰電池火災頻發後，消防廳同年12月制定了針對小型鋰電池火災的滅火器認證標準。但是，已經過去9個月，還沒有出現滿足相關標準的產品。而且該標準只是針對家用電子設備或小型設備的水平，不適用於大型儲能裝置電池。消防廳人士表示：“對於防止熱失控的藥劑，也沒有國際通用標準。最終，目前唯一的方法是將電池浸泡在水中的‘冷卻’法。”● “假的電池滅火器”在網上大行其道在持續空白期間，以“鋰電池專用滅火器”爲名，未經驗證的產品如雨後春筍般網上市場涌現。本報採訪組30日在主要網上購物中心搜索“鋰電池滅火器”，結果顯示價格高達10萬-200萬韓元的產品有數十種正在銷售中。一家銷售企業打出“針對鋰電池火災最優化”的宣傳標語，另一家企業則表示“有向學校、公共機關供貨的業績”，強調了可信度。在Naver搜索詞趨勢中，9月26日之前“鋰電池滅火器”的搜索還停留在0件，火災發生後的29日劇增至100件。消防廳在今年1、2月的網上銷售產品查處中，曾查獲19件未經認證的滅火器。消防廳人士表示：“在沒有正式認證的情況下，以‘電池專用’的字樣進行銷售，可能屬於誇張、虛假廣告。”政府內部也出現了混亂。去年，在消防廳相關標準和認證產品缺失的情況下，行政安全部對一家企業的鋰電池滅火器進行了“災難安全產品認證”。行政安全部人士解釋說：“這是在促進產業振興的過程中認證的。消防是具有防災目的的機構，所以（認證）出發點不同。”慶民大學消防安全系教授李勇在（音）表示：“電池事故持續增加，因此應該通過相關研究徵集、外國產品性能測試等，集中開發專用滅火器產品。”全南赫記者、趙承衍記者 forward@donga.com、cho@donga.com