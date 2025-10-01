美國會衆議院建議“駐韓美軍維持現有規模”

據悉，最近美國國會衆議院通過的《國防授權法案》中，維持了勸告駐韓美軍維持兵力的內容。《國防授權法案》是提出美國國防預算和國防政策方向和戰略的核心法案。國會參議院及衆議院各自通過《國防授權法案》後，通過兩院協商得出單一方案。據美國國會9月29日透露，衆議院在2026財年（2025年10月至2026年9月）《國防授權法案》中寫道：“駐韓美軍人數將維持在約2.85萬人的現有水平。”這與現行2025財年《國防授權法案》文案相同。美國媒體報道稱，特朗普第二屆政府正在考慮裁減駐韓美軍，國會衆議院則建議維持現狀。法案指出：“國會認爲，美國國防部長爲了擴大美國在印太地區與中國戰略競爭的比較優勢，應該繼續努力加強美國的安全同盟和夥伴關係。”法案還表示，“要加強與韓國的同盟”，明確了根據《韓美相互防禦條約》，利用美國的所有防禦力量提供延伸威懾的承諾，以及提高相互防衛基礎的合作等。維持駐韓美軍規模的表述首次出現在特朗普第一屆政府時期的2019財年《國防授權法案》中。當時的內容是，在2019-2021財年，把駐韓美軍裁減到28500名以下，禁止使用國防預算。從2022財年起，預算相關條款被排除在外。有人預測，美國國會明年也會在《國防授權法案》裏新設更強有力的限制駐韓美國裁軍條款。此前，美國參議院軍事委員會在今年7月提出的2026財年《國防授權法案》草案中加入了“在美國國防部長向國會認證符合國家利益之前，禁止在韓半島削減美軍或變更對聯合軍司令部的戰時作戰指揮權”的內容。不過，最近在美國聯邦政府“停擺”危機等其他政治議題的推動下，《國防授權法案》在參議院的通過被推遲。李智允記者 asap@donga.com