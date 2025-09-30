美國國務院在投資報告中表示：“韓國放寬限制壁壘很重要”

美國國務院當地時間26日發佈的《2025年投資環境報告》中，韓國部分包含了去年爲止沒有的解除限制等非關稅壁壘相關內容。在韓美關稅協議後續談判面臨困難的情況下，美國正在向韓國施壓，要求降低限制壁壘。國務院每年發行的該報告的今年韓國部分序言中，包括了2021-2024年4年間沒有包含的“韓國降低限制壁壘，對美國服務及相關產業的市場接近性極大化和投資環境改善非常重要”的字句。與此相關的產業有金融科技、法律服務、教育技術領域等。國務院表示，美國企業“經常指出韓國特有的嚴格限制是壁壘”，把數字經濟限制刻畫爲韓國特有的問題。報告稱，韓國政府間歇性的放寬限制計劃未能帶來可視性的變化，並表示不滿說：“儘管爲解決透明性問題而制定的韓美自由貿易協定（KORUS FTA）條款，但限制壁壘仍在持續，而且非常突出。”報告還指出，美國每年對韓國的服務貿易順差爲100億美元（約合14萬億韓元），“由創新型美國企業主導的數字貿易部門在韓國對美出口和投資中的佔有率呈增加趨勢”。分析認爲，這是指如果韓國降低限制壁壘，在金融科技、法律服務等領域將有更多的美國企業進軍韓國。美國駐韓大使館負責經濟事務的外交官制作的這一報告，是國務院每年爲了幫助美國企業的海外投資，對各國的投資環境進行分析後發表的。美國貿易代表部也在今年3月向美國國會提交的各國貿易壁壘報告中提出了韓國限制谷歌把精密地圖搬運出國等“非關稅壁壘”問題。金聖模 mo@donga.com