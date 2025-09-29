被診斷爲癡呆症後被吊銷駕照者只有4.7%……高齡駕駛管理漏洞百出



據調查，在被診斷爲癡呆症後接受評判是否可以駕駛的司機中，被吊銷駕照的比率不到5%。韓國道路交通公團向國會提交的資料顯示，去年接受駕駛適應性評判委員會評判的1235名癡呆症司機中，被判定不合格者只有58人（4.7%）。剩下的1177名爲合格或緩期判定，維持駕照或一年後再次接受評判，在此之前在握方向盤方面沒有限制，增加了交通事故的危險。



根據現行法律，如果因癡呆症被評爲需要長期療養等級或住院治療6個月以上，將自動通報給道路交通公團，接受委員會的評判。每年有18000名左右的人成爲評判對象，大部分人自行放棄執照，但每年有1000名以上的人通過委員會的評判維持執照。癡呆症患者不僅認知能力和判斷力下降，感覺能力也下降，比健康的高齡司機發生事故的可能性更高，但實際上被判定不合格的比率較低，這不得不令人感到不安。



從被判定爲癡呆症到吊銷駕照最長需要10個月的時間，這一點也增加了事故的危險。即使患上癡呆症，如果只接受短期治療或沒有申請長期療養等級，如果患者不主動告知，交通公團將無從得知。據悉，去年12月在首爾市陽川區木洞鬼怪市場造成13人死傷的70多歲司機在2023年被診斷爲癡呆症後，還服用了3個月的藥物，但此後沒有再去找醫生開藥，一直保留着執照。



超高齡社會的韓國去年癡呆人口超過100萬名，預計到2050年將超過300萬名。應提高癡呆症患者駕駛適應性評判的實效性，即使被判定爲合格，也可以參考發達國家的事例，考慮實行只在限速道路上行駛或日均行駛一定距離以內的“有條件的駕照制”。此外，75歲以上司機的駕駛證更新週期也要從現行的3年縮短，爲了保障高齡者的移動權，還要準備代替交通工具。

