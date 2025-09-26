“2035年停止銷售燃油車”……歐盟也着手重新考慮



韓國政府爲實現溫室氣體減排目標，決定研究從2035年起限制在國內銷售使用汽油、柴油等燃料的內燃機汽車。與此相對，一直主導國際社會“脫碳”討論的歐盟反而準備推遲原定於2035年實施的內燃機汽車銷售禁令。有輿論指出，作爲世界第七大汽車生產國，韓國應當考慮到經濟影響，，警惕環境監管速度過快。



環境部之所以研究限制內燃機汽車銷售，是爲了實現“2035年國家溫室氣體減排目標”。國家減排目標是各國每5年決定今後10年溫室氣體減排多少的目標值，今年11月韓國需制定並公佈2035年目標。政府正在權衡4個方案，即與2018年最高排放量相比分別減排48%、53%、61%、65%。文在寅政府時期提出的“到2030年減排40%”的目標，曾被認爲過於苛刻，如今卻需要制定更加艱難的目標。



環境部解釋說，特別是如果設定60%以上的減排目標，如果沒有諸如歐盟禁止銷售內燃機汽車的措施，就無法實現。環境部長金星煥就此表示：“內燃機汽車應該以目前兩倍的速度減少。”現代汽車的目標是，2040年在韓國、美國、歐洲等主要市場，2045年在全球範圍內停止銷售內燃機汽車。如果政府把減排目標定得高，就意味着限制國內內燃機汽年銷售的時間將提前5年。



但是，預計歐盟會推遲這一目標。即，考慮到汽車產業及相關工作崗位萎縮、電動汽車電池過度依賴亞洲、充電基礎設施不足等現實，歐盟會調整速度。在美國，加利福尼亞州計劃從2035年起只允許銷售無公害新車，但與反對迅速轉換爲環保車、決定從下個月起中斷電動車補貼的特朗普政府發生了嚴重的矛盾。



作爲國際社會負責任的成員，韓國不能迴避應對全球氣候變化的努力，但也不能忽視當前的經濟現實和國際環境監管基調的變化。目前，韓國的汽車產業承受着比日本、歐盟高出10個百分點的輸美關稅，正處於激烈的生存競爭中。如果過於偏向理想化，設定過高的溫室氣體減排目標，急於淘汰內燃機汽車，可能會成爲自縛手腳的桎梏。

