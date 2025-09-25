AI熱潮助推DRAM價格創年內新高 三星電子與SK海力士業績預期升溫

人工智能（AI）產業擴散帶動存儲芯片價格持續上漲，三星電子與SK海力士等企業業績向好的預期日益增強。有觀測認為，若明年新壹代高帶寬存儲器（HBM）HBM4銷售正式啟動，半導體行業或迎來持續兩三年景氣的“超級周期”。●DRAM價格創年內新高據市場調查機構集邦科技（TrendForce）24日數據，上月DRAM通用產品（DDR4 8GB）平均現貨價格為5.87美元，創下年內最高紀錄。年初尚維持在1美元出頭的DRAM價格，繼上月突破5.70美元後，近期已逼近6美元大關。半導體行業分析指出，隨著AI產業擴張及服務器市場換機周期到來，DRAM需求急劇增長，但供應量存在瓶頸，導致出現供不應求現象。NAND閃存亦因AI基礎設施需求增長而價格攀升。半導體企業紛紛上調存儲芯片價格。美國美光科技與閃迪等公司已預告將上調DRAM和NAND閃存價格。據外電報道，三星電子近日向客戶通報稱，今年第四季度（10月至12月）將把DRAM價格最高上調30%、NAND閃存價格最高上調10%。存儲芯片價格上漲推高了對半導體企業業績的期待。被視為半導體行業“業績風向標”的美光科技23日（當地時間）宣布，今年第三季度（7月至9月）銷售額達113.2億美元（約15.823萬億韓元），較去年同期增長46%。這壹數字遠超市場預期（111.5億美元）近2億美元。營業利潤同期增長126.6%，錄得39.55億美元。觀測認為，三星電子與SK海力士等韓國半導體企業第三季度亦有望實現“驚喜業績”。據金融信息企業FnGui誒e預測，三星電子第三季度營業利潤預計為9.6687萬億韓元，SK海力士營業利潤預計為10.7175萬億韓元。特別是有預測稱，若明年HBM銷售正式啟動，業績增長勢頭將更為迅猛。據悉，三星電子與SK海力士已完成HBM4開發並建立量產體系。韓國產業研究院專門研究員金良彭表示：“AI半導體需求強勁已成大勢，預計未來仍將持續。借助AI引發的超級繁榮，三星電子、SK海力士等韓國半導體企業業績有望大幅改善。”●“需求集中於AI領域 斷定超級周期為時尚早”但當前半導體需求集中於AI領域，個人電腦（PC）、智能手機等信息技術（IT）行業整體並未復蘇。因此有謹慎觀點認為，現在斷定進入超級周期為時過早。特別是個人電腦、智能手機等產品可能因美國特朗普政府的高關稅政策導致市場進壹步萎縮。關稅推高產品價格後，購買需求減少、庫存增加的惡性循環或將出現。高德納咨詢公司上月預測稱：“受關稅影響及市場不確定性，個人電腦采購將被推遲，今年推廣速度將有所放緩。”CounterPoint就智能手機表示：“受關稅及整體產業放緩影響，今年全球智能手機產量預計減少1%。”半導體業界相關人士分析稱：“目前對AI半導體的展望雖積極，但中美沖突等地緣政治不確定性增大，難以盲目樂觀。”李棟勛記者、朴賢益記者 dhlee@donga.com、beepark@dong.com