自民黨取得316席史上最大壓倒性勝利，日本大選出現“高市魔法”

日本首相高市早苗領導的執政黨自民黨在8日舉行的衆議院選舉中取得壓倒性勝利，在465個議席中佔68%的316席。比現有的（198席）足足增加了118席，超過了可以提議修憲的全體三分之二（310席）。這也超過了自民黨在1955年創下的大選最高成績（1986年300席）。憑藉史無前例的議會選舉壓倒性勝利，高市早苗可以單獨提議修憲爲連其政治導師、前首相安倍晉三都未能實現的“可戰爭國家”。安倍晉三在2012年國會選舉中僅獲得294個議席。高市早苗當天參加富士電視臺等節目時表示，“修改憲法是自民黨的黨論，希望各黨準備的憲法修正案在（國會的）憲法審查會上得到忠實的審議”，表明了修憲意志。自民黨將獲得目前在野黨佔據的憲法審查會會長職位，加快修憲步伐。自民黨在此次選舉前表示，將修改規定“永久放棄戰爭和武力活動、擁有陸海空軍戰鬥力和否認交戰權”等的憲法第九條。其意圖是重新標明自衛隊，實際上成爲“可戰爭的國家”，並加強國防力量。修改憲法需要衆議院和參議院各三分之二以上贊成才能提出。之後在國民投票中要獲得過半數支持。不過，自民黨和聯合執政的日本維新會在共有248個席位的參議院中未能獲得過半數議席。對此，日後高市早苗和自民黨會以何種方式培養修憲共識也備受關注。有評價認爲，通過此次選舉，日本的保守化進一步加深。在衆議院，自民黨和日本維新會（36席）合計議席爲352席（75.7%）。中立保守國民民主黨獲得28席，比原來增加1席，極右傾向的參政黨獲得15席，增加13席。泛保守陣營合計議席達到395席（84.9%）。相反，第一在野黨立憲民主黨和第三在野黨公明黨創建的“中立改革聯合”僅獲49席，比原來（167席）銳減118席。黃仁贊 hic@donga.com