防彈少年團光化門演出預計將吸引26萬人…警方部署特攻隊

預計下月21日在首爾光化門廣場舉行的防彈少年團（BTS）的複出演出將吸引最多26萬人群，警方決定全力以赴應對，包括部署警察特攻隊。9日，首爾警察廳長朴正保（音）在例行記者座談會上就防彈少年團演出表示：“已指定公共安全副廳長擔任工作組組長，正在籌備以確保活動安全舉行。”警方預測，從光化門廣場北側設置的演出舞台到中區德壽宮大漢門壹帶將聚集23萬人。屆時若人群聚集至崇禮門，預計最多將吸引26萬人。警方計劃根據人群密集程度，將相關區域大體劃分爲4個區塊，再細分爲15個小區，並爲每個區塊指定總警級負責人，全力做好現場安全管理。此外，爲應對活動當天可能發生的暴力、騷亂、恐怖襲擊等，警方計劃在現場部署首爾壹線9個警察廳所屬的13個強力班以及警察特攻隊。不過，具體投入的警力規模尚未確定。另外，本次免費演出將于23日開放線上預訂門票。爲防範可能出現的利用非法宏程序（自動輸入程序）、攻擊服務器等造成的混亂，警方計劃指定網絡調查大隊專職團隊進行事先監控。考慮到線上社區等可能出現暗示活動恐襲等威脅帖文，警方制定了由專職團隊進行調查、壹旦發現立即處罰的方針。警方還針對借售票或住宿券之名進行的詐騙等非法行爲做好了准備。此前，主辦方HYBE公司表示將安排3553名安保人員，但警方計劃根據人群聚集情況，要求HYBE公司增派安保人員。李基旭記者 71wook@donga.com