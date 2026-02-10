美國選手約翰遜在女子速降項目中奪金並表示：“受傷的沃恩在轉運直升機上爲我加油”

布裏吉•約翰遜（30歲，美國）在8日舉行的2026年米蘭-科爾蒂納丹佩佐冬奧會高山滑雪女子速降項目中奪得金牌。她在意大利科爾蒂納丹佩佐托法內高山滑雪中心舉行的記者會上表示：“沃恩的教練轉告我，沃恩在直升機裏還在爲我加油。”當天，在比賽開始僅13秒便摔倒並嚴重受傷的“滑雪女王”林賽•沃恩（42歲，美國）在乘直升機轉運途中，仍不忘爲美國隊隊友加油。約翰遜當天以1分36秒10的成績，贏得了個人職業生涯的首枚奧運金牌。約翰遜也曾像沃恩壹樣，在這座滑雪場經曆過傷痛。約翰遜曾在托法內高山滑雪中心訓練時膝蓋受傷，導致其2022年北京冬奧會的參賽計劃受挫。約翰遜表示：“我知道夢想破滅是什麽滋味。”沃恩被轉移到科爾蒂納丹佩佐的科迪維拉普蒂醫院重症監護室接受治療後，又被轉送至特雷維索的卡•豐塞洛醫院。卡•豐塞洛醫院發布聲明稱：“沃恩在骨科接受了手術，以穩定左腿骨折。”美國滑雪隊表示：“沃恩目前情況穩定。”沃恩的綽號之壹是“科爾蒂納女王”。因爲她僅在本屆奧運會舉辦的這條賽道上，就贏得過12次國際滑雪聯合會（FIS）世界杯冠軍。盡管沃恩對這條賽道了如指掌，但她在本屆奧運會上未能征服壹處隆起形狀的凸起。據美聯社報道，在這條賽道上，選手們會穿過懸崖之間，經過壹段速度可達每小時130公裏的“托法納直道”區域。比賽穩定性的關鍵取決于托法納直道區域前的轉彎點。該點有壹處設計爲向上傾斜的部分。沃恩在此處身體騰空後擦過旗門，失去了平衡。挪威滑雪運動員卡伊莎•維克霍夫•利（28歲，挪威）表示：“該路段壹直崎區不平，但今年的最後壹個凸起似乎更大。”國際滑雪聯合會女子賽事總監彼得•格爾多爾表示：“（凸起）與往年沒有太大不同”，但他也補充說：“既然是爭奪奧運獎牌的比賽，理應具有壹定挑戰性。”沃恩在確診前十字韌帶撕裂後仍堅持參加奧運會，最終因震驚性的傷病結束奧運之旅，祝願她早日康複的信息紛至踏來。與沃恩交情深厚的網球巨星拉斐爾•納達爾（40歲，西班牙，已退役）在X（原推特）上寫道：“妳是堅韌的象征。祝妳早日康複。”國際奧委會主席柯絲蒂•考文垂表示：“沃恩是永恒的奧運冠軍。”韓鍾浩記者 hjh@donga.com