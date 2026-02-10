

相關調查顯示，超過半數的青少年認爲社交網絡依賴問題嚴重，需要加以監管。這是《東亞日報》與韓國青少年基金會等機構共同對700名15至24歲青少年進行問卷調查的結果。近半數受訪青少年認爲社交網絡有害其心理健康，主要原因包括“因與他人比較而産生的剝奪感”以及“接觸煽情性和暴力內容”。在被問及使用社交網絡後的心情時，許多回答是“責備自己沒能控制好時間”或“感到空虛和自尊心下降”。



此次調查表明，青少年們自己已認識到社交網絡成瘾問題的嚴重性。同時，這也可解讀爲他們在向成年壹代發出求救信號，要求制定解決方案。據悉，最近參加智能手機過度依賴治療夏令營的壹名學生吐露：“整天看社交網絡，壹天結束時就會感到‘現實沖擊’，産生失落感。每晚都想砸碎智能手機。”還有初中生表示：“無論去哪裏朋友們都在玩手機，于是自己也不由自主地看起手機。”這是被困于社交網絡和短視頻算法、內心逐漸生病的生動證言。



正視這壹現實的各國政府正著手進行大膽的政策試驗。澳大利亞禁止16歲以下青少年注冊社交網絡賬戶，法國、西班牙、英國等也正在推進使用年齡限制。此外，還出現了限制社交網絡使用時間，或控制平台算法以避免向未成年人推薦刺激性內容等方案。韓國青少年的社交網絡使用率位居世界前列，我們同樣亟需制定對策。



然而，僅靠壹味禁止使用智能手機難以期待實效。考慮到社交網絡已深度融入青少年的日常生活，成爲其溝通和自我表達的空間，必須尋求接受度較高的方案。同時應要求平台企業進行自我整改，例如阻斷旨在延長青少年賬戶停留時間的算法運作，隱藏提高成瘾性的“點贊”數量顯示等。此外，還應積極展開討論，爲青少年創造無需依賴智能手機也能與朋友交流、度過閑暇時光的環境。

