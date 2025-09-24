美ABC電視臺深夜脫口秀吉米•基梅爾秀恢復播出

美國廣播公司（ABC）深夜脫口秀節目“吉米•基梅爾直播秀”因主持人涉及轉折點美國創始人兼代表查理•柯克遇刺相關言論而停播六日後重啟。由於美國政界批評該節目屈服於唐納德•特朗普政府對言論自由的威脅，ABC母公司華特-迪士尼決定恢復播出。當地時間22日，據《紐約時報》等媒體報道，迪士尼當天發表聲明稱，“經過數日與脫口秀主持人吉米•基梅爾的深入對話，決定於23日恢復該節目播出。”迪士尼解釋17日停播理由為“認為基梅爾的部分言論‘時機不當’，欠妥”。《華爾街日報》報道稱，迪士尼相關負責人22日上午與基梅爾會面，就節目重啟時間及回歸內容達成壹致。此前，基梅爾在15日節目中表示“（特朗普核心支持勢力）‘讓美國再次偉大（MAGA）陣營’為獲取政治利益，正試圖將殺害柯克的兇手塑造成與他們無關的個體”，引發讓美國再次偉大陣營強烈抗議。特朗普任命的美國聯邦通信委員會主席布倫丹•卡爾曾警告可能吊銷ABC廣播執照。對此，ABC於17日宣布停播該節目，隨即引發侵害言論自由的批評。代表40萬影視廣播從業人員的五大好萊塢工會發表譴責聲明，指責“迪士尼怯懦”。美國編劇工會在加州伯班克迪士尼總部前舉行抗議活動。抗議浪潮下，迪士尼流媒體平臺迪士尼+出現退訂潮，部分保守派人士也擔憂言論自由受損。節目重啟消息傳出後，民主黨參議院領袖查克•舒默在社交平臺X表示“（重啟節目）是對抗特朗普與布倫登•卡爾侵犯人權的行為”，對此表示歡迎。民主黨籍美國聯邦通信委員會委員安娜•戈麥斯稱，“感謝所有捍衛言論自由的美國公民。”而由柯克夫人領導的轉折點美國則批評“（基梅爾復播）是迪士尼與ABC的決策失誤”。美國媒體預測部分保守派地方電視臺可能拒絕轉播“吉米•基梅爾直播秀”。擁有大量ABC附屬臺的辛克萊媒體集團當日聲明：“仍在評估基梅爾節目回歸事宜，23日將改播新聞節目替代該秀。”