行業龍頭三星電子勢不可擋，證券界高呼股價沖上11萬韓元

“今年將是壹個溫暖的冬天（A Warm Winter This Year）。”全球投資銀行（IB）摩根士丹利22日通過報告提出對內存半導體產業的上述展望。摩根士丹利在當天發布的題為《內存超級周期——掘起的人工智能（AI）浪潮掀起所有船只》的報告中指出，全球範圍內正出現內存半導體短缺現象。同時，該報告將韓國內存半導體制造商三星電子列為最受青睞的股票，目標股價定為每股9.6萬韓元，較此前（8.6萬韓元）上調12%。●三星電子本月股價飆升20% 市場看好目標價沖擊11萬韓元三星電子股價自9月以來呈現強勁上漲態勢。在行業景氣改善預期推動下，該股本月累計漲幅已達19.8%。22日收盤價報每股8.35萬韓元，較前壹交易日上漲4.77%，刷新52周新高。近期有消息稱，三星電子第五代高帶寬內存（HBM）產品HBM3E 12層堆疊已通過英偉達（NVIDIA）質量測試，此舉推動股價再度大幅上揚。三星電子此前因未能向HBM最大客戶英偉達供應第五代產品而面臨壓力。主要證券公司本月也集體上調三星電子目標股價，反映出市場樂觀情緒。未來資產證券將目標價從9.6萬韓元上調15.6%至11.1萬韓元。韓華投資證券、IBK投資證券與SK證券均給出11萬韓元預期，多奧投資證券和新榮證券則看至10萬韓元。券商普遍認為，三星電子第二季度（4至6月）營業利潤僅為4萬億韓元，同比下滑55.2%，但第三季度（7至9月）有望恢復至9萬億韓元水平，因此作出相應股價預測。●半導體雙巨頭領跑 韓國綜合股價指數有望上探3800點在半導體行業繁榮帶動下，市場出現韓國綜合股價指數（KOSPI）年末可能突破3800點的預期。這意味著，作為指數領頭羊的國內半導體巨頭三星電子與SK海力士若業績持續改善，將為指數提供進壹步上行空間。梅裏茨證券預測年末韓國綜合股價指數最高可見3880點。韓國投資證券、NH投資證券與KB證券等其他主要券商給出的指數目標最高位則集中在3600點區間。市場樂觀情緒直接反映在盤面上，22日KOSPI指數收報3468.65點，較前壹交易日上漲0.68%。盤中壹度觸及3482.25點，收盤與盤中雙雙重寫歷史最高紀錄。美國半導體關稅或成潛在變量。近日美國總統唐納德•特朗普表示，因半導體行業利潤率較高，可能對其征收高於汽車（25%）稅率的關稅。韓國投資信托運用企業分析部門部長郭燦（音）指出：“當前半導體業績前景明朗，但若課征超過15%的高額關稅，必將對行業業績與股價產生實質性影響。”韓載熙記者 hee@donga.com